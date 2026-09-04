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Alcaraz - Wu en directo: Tercera ronda del US Open 2026 hoy en vivo

Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz e Yibing Wu de la tercera ronda del US Open 2026

Alcaraz celebrando el pase a tercera ronda

Alcaraz celebrando el pase a tercera ronda / Europa Press

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