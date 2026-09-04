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US OPEN
Alcaraz - Wu en directo: Tercera ronda del US Open 2026 hoy en vivo
Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz e Yibing Wu de la tercera ronda del US Open 2026
16 Y SUBEINDO
Con las dos victorias iniciales en este US Open, Alcaraz suma 16 triunfos consecutivos en torneos Grand Slam entre el US Open de 2025 y el Open de Australia de este mismo año.
Es su mejor racha en los cuatro grandes del claendario tenistíco, que buscará llevar hasta las 17 hoy ante Wu.
A LA ESPERA
El partido de Alcaraz empezará tras el duelo entre Pegula y Leylah Fernández que está en juego ahora mismo en la Arthur Ashe.
En el primer set, sorpresa de la canadiense, que se ha llevado el parcial por un comodo 6-1 ante una de las favoritas al título.
NUEVA PRUEBA
Lesión ya en el olvido, Alcaraz ya ha demostrado por partida doble que su estado es más optimo de lo esperado y que sus aspiraciones están para ir a por lo máximo.
La prueba ante Wu apunta a ser más exigente de lo que a primera instancia se pueda esperar, aunque bien es cierto que el favoritismo del murciano es claro.
TARDE DE ALCARAZ
Muy buenas tardes. Día de Alcaraz nuevamente en la tercera ronda del US Open.
Hoy ante el chino Yibing Wu sobre las 19h - 19:30h de la tarde en España. Será después del partido en marxa entre Pegula y Leylah Fernández en la pista Arthur Ashe.
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