Alcaraz - Walton: horario y dónde ver el debut de Carlos en el Open de Australia 2026 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Adam Walton este domingo 18 de enero en la primera ronda del Open de Australia 2026. El de El Palmar afronta su primer partido oficial del año con la fijación de empezar con buen pie la andadura hacia el único 'Major' que hasta la fecha se le resiste.

Después de coger algo de rodaje en la millonaria exhibición de Corea del Sur contra Jannik Sinner, Alcaraz se prepara para el primer gran objetivo del año. El murciano aterriza en Melbourne con un objetivo entre ceja y ceja, romper el techo de los cuartos de final y convertirse en el tenista más joven de la Era Open en conquistar los cuatro Grand Slams.

El primer rival de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026 será Adam Walton, el número 79 del ranking ATP. El australiano, muy sólido desde el fondo de la pista, contará con el factor público a su favor, lo que dibuja un escenario incómodo para el debut del número 1 del mundo en el primer Grand S

Adam Walton, primer rival de Alcaraz en el Open de Australia 2026 / EFE

En caso de avanzar a la siguiente ronda, Alcaraz mediría sus fuerzas ante Hanfmann (ATP 101) o Svajda (ATP 143), dos tenistas con menor peso en el ranking que Walton. El primer gran desafío no llegaría hasta los octavos, dónde el español Alejandro Davidovich se postula como su rival más probable.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Walton en el Open de Australia 2026?

El partido entre Carlos Alcaraz y Adam Walton, correspondiente a la primera ronda del Open de Australia 2026, se celebrará este domingo 18 de enero en el último turno de la jornada en la pista central, la Rod Laver Arena, aproximadamente sobre las 10:30 horas en España.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.