En Directo
Open de Australia
Alcaraz - Walton, en directo: primera ronda del Open de Australia, tenis en vivo
Sigue en directo el debut de Carlos Alcaraz en el primer Grand Slam del año
Carlos Alcaraz debuta en primera ronda del Open de Australia ante el australiano Adam Walton. Sigue el partido en directo en SPORT.es
15-0
ALCARAZ* 5-3 WALTON | 1er SET (0-0)
Revés laaargo de Walton en el intercambio.
ALCARAZ 4-3 WALTON* | 1er SET (0-0)
¡Ahora sí! Derecha perfecta del español, que logra el break. Grito del número uno, que sacará para llevarse el primer set.
40-30
ALCARAZ 4-3 WALTON* | 1er SET (0-0)
Se le escapa otra más. El revés de Alcaraz se marcha por el lado derecho.
40-15
ALCARAZ 4-3 WALTON* | 1er SET (0-0)
Ahora es Alcaraz el que falla con la derecha. Quedan dos más.
40-0
ALCARAZ 4-3 WALTON* | 1er SET (0-0)
¡Doble falta de Walton! Pues son tres oportunidades de rotura para el murciano.
30-0
ALCARAZ 4-3 WALTON* | 1er SET (0-0)
Vuelve a fallar con la derecha el australiano. Lo tiene cerca Alcaraz.
15-0
ALCARAZ 4-3 WALTON* | 1er SET (0-0)
Se queda en su lado la derecha de Walton.
ALCARAZ* 3-3 WALTON | 1er SET (0-0)
Ace del español, que suma otro juego en blanco. Un break le puede acercar mucho al primer set.
40-0
ALCARAZ* 3-3 WALTON | 1er SET (0-0)
Otro revés paralelo fantástico de Carlos. Va a por otro juego en blanco.
30-0
ALCARAZ* 3-3 WALTON | 1er SET (0-0)
Resto fueraaaa de Walton tras el segundo saque de Carlos. No sufre el español.
- Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: 'Es la decepción más grande de mi vida
- Real Madrid - Levante, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Mensaje de Flick a Dro: 'Si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%
- Las razones de Dro para querer irse del Barça
- Mbacke también dejará ya el Barça
- Avanza la 'operación Dembélé'
- Gabriel Rufián no se corta con Vito Quiles sobre la destitución de Xabi Alonso: 'El problema es Florentino
- Augusto Fernández, ex jugador (39 años): 'Luis Enrique nos estaba robotizando y le dije que no éramos ordenadores