Alcaraz vuelve al ruedo con la mirada puesta en Indian Wells

Carlos Alcaraz no pierde el tiempo. Apenas unos días después de proclamarse campeón en Doha, el tenista español ha vuelto al trabajo con la vista puesta en el siguiente gran reto del calendario, Indian Wells, que se disputará del 4 al 15 de marzo en el desierto californiano.

El murciano se ejercitó este viernes en la pista número 10 de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, retomando la rutina sobre pista tras el éxito en Catar. La cita estadounidense supone el primer Masters 1000 de la temporada y un escenario especial para él, donde buscará seguir ampliando su palmarés y dar continuidad al excelente arranque de curso.

La pasada edición se quedó a las puertas de la final, tras caer en semifinales ante Jack Draper, quien acabaría levantando el trofeo. Ahora, el objetivo es claro: volver a competir por el título en uno de los torneos más prestigiosos del circuito.

El viaje a Estados Unidos marcará además el inicio de una de las giras más extensas del año para el español. Tras Indian Wells, enlazará sin apenas pausa con el Masters 1000 de Miami (18 al 29 de marzo), completando así el tradicional doblete norteamericano sobre pista dura.

Precisamente en Florida firmó el año pasado uno de sus tropiezos más inesperados, al despedirse en su debut frente a David Goffin. Desde entonces, Alcaraz encadenó una racha extraordinaria que le llevó a disputar 12 finales en 13 torneos y conquistar nueve títulos. Sin duda, el gran punto de inflexión en su carrera.

En cuanto a su equipo de trabajo, la preparación en esta gira contará con un pequeño ajuste según adelantó MARCA. Juanjo Moreno se reincorpora al entorno del jugador, después de que en Doha estuviera acompañado por el fisioterapeuta Fran Rubio.

Con el título en Catar ya en el bolsillo y la confianza en máximos, Alcaraz inicia ahora un nuevo capítulo del curso con el foco plenamente puesto en Indian Wells.