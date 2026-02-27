TENIS
Alcaraz vuelve al ruedo con la mirada puesta en Indian Wells
El murciano ya prepara el primer Masters 1000 del año después de levantar el título en Catar y antes de afrontar la exigente gira estadounidense
Carlos Alcaraz no pierde el tiempo. Apenas unos días después de proclamarse campeón en Doha, el tenista español ha vuelto al trabajo con la vista puesta en el siguiente gran reto del calendario, Indian Wells, que se disputará del 4 al 15 de marzo en el desierto californiano.
El murciano se ejercitó este viernes en la pista número 10 de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, retomando la rutina sobre pista tras el éxito en Catar. La cita estadounidense supone el primer Masters 1000 de la temporada y un escenario especial para él, donde buscará seguir ampliando su palmarés y dar continuidad al excelente arranque de curso.
La pasada edición se quedó a las puertas de la final, tras caer en semifinales ante Jack Draper, quien acabaría levantando el trofeo. Ahora, el objetivo es claro: volver a competir por el título en uno de los torneos más prestigiosos del circuito.
El viaje a Estados Unidos marcará además el inicio de una de las giras más extensas del año para el español. Tras Indian Wells, enlazará sin apenas pausa con el Masters 1000 de Miami (18 al 29 de marzo), completando así el tradicional doblete norteamericano sobre pista dura.
Precisamente en Florida firmó el año pasado uno de sus tropiezos más inesperados, al despedirse en su debut frente a David Goffin. Desde entonces, Alcaraz encadenó una racha extraordinaria que le llevó a disputar 12 finales en 13 torneos y conquistar nueve títulos. Sin duda, el gran punto de inflexión en su carrera.
En cuanto a su equipo de trabajo, la preparación en esta gira contará con un pequeño ajuste según adelantó MARCA. Juanjo Moreno se reincorpora al entorno del jugador, después de que en Doha estuviera acompañado por el fisioterapeuta Fran Rubio.
Con el título en Catar ya en el bolsillo y la confianza en máximos, Alcaraz inicia ahora un nuevo capítulo del curso con el foco plenamente puesto en Indian Wells.
- Lesión Frenkie de Jong: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Marc Guiu pide el 'transfer request' para salir del Chelsea en verano
- Comunicado oficial del Barça: a la venta los abonos del Gol Nord del Spotify Camp Nou
- La licencia 1C del Spotify Camp Nou apunta al Barça-Sevilla
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- El denunciante de Laporta da la cara
- El niño prodigio de La Masia debuta con el B y muestra su inmenso potencial