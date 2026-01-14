Alcaraz se 'vuelve loco' tras el punto de Jordan Smith: "¡Pero qué...!"

Melbourne presenció un hito histórico: Jordan Smith, tenista amateur, se impuso en el Million Dollar 1 Point Slam 2026, un novedoso torneo con partidos a punto único que se disputó en Melbourne con la presencia de tenistas profesionales y aficionados

El tenista había superado en las rondas previas al mismísimo Jannik Sinner, que estrelló su saque contra la red cuando quedaban tan solo 12 participantes. Después, cuando era ya el último amateur en juego, con siete participantes en liza, eliminó a Amanda Anisimova y llegó a la última ronda contra la la número 117 del mundo, Joanna Garland. La tenis taiwanesa estaba al servicio y se vio sorprendida por el resto de su rival.

Alcaraz no se lo creía

Pero el partido que desató la euforia de todo el mundo, incluido de Alcaraz, fue la victoria ante Sinner. Alcaraz, al ver que Smith doblegaba a Sinner, se volvió 'loco', con las caras de incredulidad de todos los espectantes en las pantallas de una sala, incluído Frances Tiafoe.

El murciano fue uno de los representantes del circuito profesional que participaron en el torneo, y fue eliminado por la griega Maria Sakkari a falta de nueve participantes. Alcaraz se la jugó con una de sus habituales dejadas, pero le faltó altura y la bola no pasó la red.

El torneo disputado en Melbourne en la previa del Open de Australia presentaba un original formato con partidos a punto único y una mezcla explosiva de estrellas del circuito profesional y jugadores amateurs locales. Fue precisamente uno de estos últimos el que se hizo con el jugoso premio, un millón de dólares australianos, algo más de medio millón de euros.

La modalidad, fue todo un éxito

Se la jugó con un revés a dos manos que se marchó directamente por el pasillo de dobles, dejando a un emocionado Smith como ganador mientras la euforia se desató en una pista abarrotada.

Además estuvieron presentes el propio Sinner, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Daniil Medeved, Iga Swiatek o Coco Gauff, que vivieron con intensidad cada ronda.