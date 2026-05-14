¿Cuándo vuelve a jugar Alcaraz tras su lesión? Su posible regreso y próximo torneo

Carlos Alcaraz sigue adelante con su recuperación. El murciano sufrió una grave lesión en el Barcelona Open que parecía cosa de pocos días, pero las dolencias del tenista murciano fueron a más hasta verse obligado a decir adiós al resto de la gira de tierra. Sin torneos programados en el horizonte, el número dos del mundo apura su recuperación para volver a las pistas cuanto antes.

Es una situación delicada la que atraviesa Carlos Alcaraz en estos momentos. El murciano llegaba a Barcelona con la misión de recuperar el número uno, algo que estaba a su alcance debido a la escasa distancia con Jannik Sinner en el ranking mundial. Sin embargo, unas molestias en su muñeca hicieron saltar las primeras alarmas para el murciano, que esperaba poder estar en pista al día siguiente para seguir adelante con el torneo.

Alcaraz con la protección en su muñeca / RTVE

Sin embargo, la lesión era más grave de lo esperado y Alcaraz se vio obligado a decir adiós al Barcelona Open antes de tiempo. Las malas noticias no terminaron ahí; por segundo año consecutivo, el número dos del mundo tuvo que bajarse del Mutua Madrid Open y, para rematarlo, tampoco tendrá la oportunidad de defender su corona en Roma y Roland Garros. La situación es propicia para Jannik Sinner, que podrá ampliar libremente su distancia al frente del ranking tras la ausencia de Carlos por lesión.

Poco se sabe sobre los plazos de recuperación de la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz, pero algunos expertos han arrojado luz respecto al tema. El especialista José Luis Martínez Romero, de la UCAM explicó la situación recientemente, pero sin ocultar la incertidumbre: “Es un problema que se resuelve con reposo y tratamiento en muchos de los casos y en ese sentido no es algo preocupante, pero hay muchos tipos de lesiones y aquí resulta obvio que nos falta información”.

Alcaraz muchos puntos en la carrera por el número 1 del ranking ATP / EFE

"Si es una tenosinovitis aguda la recuperación se estima en un periodo de entre cuatro y seis semanas", una estimación optimista que le permitiría llegar en plenas condiciones a la gira de hierba. "Sin embargo, si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses y eso supondría tener que decir adiós a la presente temporada”, añadió, dejando claro que en ese escenario Alcaraz podría perderse gran parte de la temporada.

Si la lesión de Alcaraz sigue con los plazos esperados, el murciano podría volver para el primer torneo programado para la gira de hierba: Queen's. El murciano ganó en Londres el año pasado y sería propicia su recuperación para Wimbledon, donde defiende final contra Jannik Sinner. De ser algo más grave, la temporada para Alcaraz podría terminar y prepararse para el inicio de la siguiente o finales de la presente.

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo torneo?

Carlos Alcaraz no tiene una fecha programada de regreso para su lesión. El murciano se perderá tanto el Masters 1000 de Roma como Roland Garros, dos citas importantes para el número dos donde defendía sendos títulos en tierra batida.

La lesión del murciano no tiene un tiempo confirmado de baja, pero Carlos Alcaraz apunta a volver en el ATP 500 de Queen's, poco más de una semana después de terminar Roland Garros, para iniciar sin molestias la gira de hierba y prepararse en condiciones para Wimbledon.