Alcaraz vuelve a la acción para el Six Kings Slam

El número uno del mundo ya está listo para volver a dar espectáculo. Carlos Alcaraz viajará a Riad este martes para disputar el 'Six Kings Slam', un torneo de exhibición que reúne a seis de los mejores tenistas del planeta. El español compartirá cartel con grandes nombres como los de Jannik Sinner o Novak Djokovic y jugará un máximo de dos partidos.

Y es que Carlos será uno de los dos jugadores adelantados que iniciará su andadura en las semifinales. Por tanto, el español entrará en acción el próximo día 16, a falta de saber quién será su rival: Alexander Zverev o Taylor Fritz. El otro jugador que tampoco disputará los cuartos de final es Novak Djokovic, ya que es el tenista con más Grand Slams de la lista.

El español ya jugó el año pasado este torneo y cayó en la final ante el italiano Jannik Sinner. Antes, ganó a Rafa Nadal en un partido de gran valor, ya que sería el último duelo entre ambos antes de la retirada del balear. Además, en el tercer y cuarto puesto también pudo vivirse por última vez una rivalidad histórica, quizá la más importante de la historia del tenis: Djokovic-Nadal.

Este lunes, el murciano inicia su semana número 42 al frente del ranking mundial. El Six Kings Slam será el segundo torneo que afronte como número uno del mundo este año, con una importante ventaja respecto a Jannik Sinner de 1.340 puntos. Como mínimo, hasta después del Masters 1000 de París conservaría esa posición, aunque todo hace indicar que acabará 2025 como el mejor tenista del planeta.

Un dato impactante es que Alcaraz supera esta semana a Andy Murray en semanas como número uno. Es decir, que el español ya ha estado más tiempo en la posición más alta en el ranking que el británico. Al siguiente que va a superar es a Gustavo Kuerten, que logró mantenerse en lo más alto durante 43 semanas. Más lejos, con 58, está Jim Courier en decimotercera posición.

Rafael Nadal of Spain (D) y Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam 2024 / EFE

El Six Kings Slam reunirá a los jugadores hasta el 18 de octubre, jugándose todo en cuatro días, aunque con uno de descanso por norma estricta de la ATP. La final se disputará el domingo a partir de las 16 horas en España y se podrá seguir todo el torneo a través de la plataforma de Netflix. Un torneo que no cuenta para el ranking ATP, pero sí importa en lo económico. Y mucho.

Mucho, muchísimo dinero

El evento, organizado por Riad, reparte un total de 13,5 millones de dólares, garantizando al menos 1,5 millones para cada jugador y un máximo de 6 millones para el ganador. Un botín superior al que reparte un Grand Slam y disputando, en el caso de Djokovic y Alcaraz, tan solo dos partidos. Un negocio redondo para los tenistas, que tampoco deben exigirse físicamente al máximo.

Después del Six Kings Slam, no está pensado que Alcaraz juegue ni en Viena ni en Basilea. Dos torneos previos al Masters 1000 de París de categoría 500. Sí irán todos los demás jugadores, sin contar a Novak Djokovic, para sumar puntos. Carlos ya solo pensará en la capital francesa, las ATP Finals para las que ya está clasificado y, por último, las Finales de la Copa Davis con España.