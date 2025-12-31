Alcaraz se estrena sin Ferrero y viajará a Corea este lunes para enfrentarse a Sinner

Últimos días de descanso para Carlos Alcaraz. El número uno del mundo, que no ha dejado de entrenar durante las festividades, ya ve muy cerca el inicio de la nueva temporada 2026. Un curso que quiere empezar de la mejor manera, mostrando su mejor versión desde el primer torneo y defendiendo el trono del tenis mundial. La primera parada no puede ser más exigente.

Si algún aficionado al tenis todavía tenía dudas del dominio de Alcaraz y Sinner en el circuito, el año 2025 ha sido el de consolidación máxima de ambos. Es por eso que esta nueva temporada tiene como principal atractivo la rivalidad entre los dos nuevos titanes, que prácticamente solo se ven derrotados cuando es el otro el que está al otro lado de la red.

No habrá tiempo para echar de menos un partido entre el español y el italiano, ya que será el primer duelo que tendrán ambos en enero. Uno de exhibición, pero quién sabe si en pocos días volverán a enfrentarse con un Grand Slam en juego. El uno y dos del mundo competirán en Incheon, en un partido sin nada en juego, el próximo sábado 10 de enero.

Para ello, Alcaraz deberá sacrificar la Cabalgata de los Reyes en España para viajar al continente asiático. Junto a su equipo, pondrá rumbo a Corea el próximo lunes 5 de enero, para preparar con tranquilidad el partido y adaptarse perfectamente a las condiciones climáticas y horarias del lugar. Será una buena prueba para saber qué nivel presentan ambos tenistas tras el parón vacacional.

Después de la exhibición de 'Sinnalcaraz', Melbourne albergará, como cada año, el primer Grand Slam de la temporada. El mayor reto para Alcaraz en 2026 se presentará a mediados de enero, tras todo el revuelo que ha ocasionado la marcha de Juan Carlos Ferrero del equipo y los nuevos cambios que está implantando en su juego. Quiere ganar el único 'grande' que le queda.

Otro duelo entre Alcaraz y Sinner / ALESSANDRO DI MARCO / EFE

El adiós del entrenador alicantino deja a Samu López al frente del equipo técnico de Carlos. El español volverá a tener una única figura principal en su equipo, a diferencia de las dos del año pasado, y lleva trabajando junto a él varios días en El Palmar. Algún vídeo ha circulado en redes sociales en el que se ve al tenista español variar la técnica de su servicio. Algo que probablemente sacará a relucir en Corea.

Territorio ideal para Sinner y Djokovic

No será fácil levantar el título en Australia. Sinner ha demostrado un gran dominio en la superficie dura de Melbourne, ganando los últimos dos 'grandes' allí con gran solvencia. Por si fuera poco, es el territorio ideal para Novak Djokovic, que si sueña todavía con ganar un Grand Slam más, el continente oceánico no puede ser una mejor oportunidad. De hecho, el serbio fue el verdugo de Charly en la última edición.

Australia abarcará todo el mes de enero restante y será Róterdam el siguiente torneo en el que participe el español, que defiende título. Precisamente es allí donde consiguió el primer trofeo de 2025 al lado de Samu López. Su nuevo entrenador fue el que viajó a Países Bajos y guio a su pupilo hasta la victoria final. 2026 ya asoma la cabeza y el aficionado al tenis sonríe.