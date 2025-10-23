Alcaraz viaja a París con el número 1 en mente

Carlos Alcaraz viaja este jueves a París para preparar su primer Masters 1000 como nuevo número uno del mundo. El español tiene la oportunidad de sellar el número uno para lo que queda de 2025, en un torneo en el que no defiende una gran cantidad de puntos. Después del Six Kings Slam, también va cogiendo tono y dejando atrás todas las molestias relacionadas con el tobillo.

Charly afronta la última gira de la temporada, que pasa por Francia y después Italia. Primero, jugará en 'La Defénse', en un torneo que no ha ganado nunca y no se le ha dado especialmente bien, para finalmente disputar las ATP Finals y las Finales de la Copa Davis. El año pasado, el murciano cayó ante el local Ugo Humbert en los octavos de final.

Dos años antes, su actuación fue todavía peor, perdiendo en su debut contra Roman Safiullin. Y es que este tramo de la temporada es el que más le ha costado históricamente, aunque esta temporada ha dejado la tradición atrás y se está marcando un final de temporada impresionante. Probablemente, esa sea la gran diferencia con los otros años y el motivo por el que es número uno.

París mantiene el formato de una sola semana, por lo que el español no deberá esperar mucho para debutar el próximo lunes o martes. Como es evidente, partirá como cabeza de serie junto a Jannik Sinner. El italiano y el español no coinciden en un Masters 1000 desde Cincinnati, cuando se vieron en la final y Sinner acabó retirándose en el primer set.

Un dato sorprendente es que, en todos los torneos en los que han estado Sinner y Alcaraz este año, la final ha sido la misma excepto en el Open de Australia. Es decir, desde enero se ha repetido el Sinner-Alcaraz en todos los torneos en los que han coincidido. La capital francesa puede ser el escenario en el que rompa la racha, siendo un torneo en el que abundan las sorpresas.

Carlos Alcaraz, entrenando en Murcia / X

Charly no va únicamente a por el número, sino también a por un bonus económico importante. Y es que puede convertirse en el tenista que ha logrado más puntos en los Masters 1000 de este año; un premio de 4,5 millones. Aun así, por cada torneo de esta categoría que te saltas, se resta un 25% de la cantidad total. Y Alcaraz ha renunciado a tres: Madrid, Toronto y Shanghái.

Nuevo 'look'

Los entrenamientos en Murcia le han permitido, además de tomarse un descanso cerca de sus allegados, preparar físicamente y mentalmente el torneo de París, que se disputa bajo techo. Unas condiciones con las que cuenta en la academia, por lo que solo falta adaptarse al nuevo ambiente francés y la velocidad de una pista que cambia año tras año.

Antes de volar a la capital francesa, el español pasó por su peluquero de confianza, Victor Martínez, para prolongar su rubio platino hasta final de temporada. Después del US Open, cumplió la promesa de teñirse el pelo y parece que no le ha desagradado del todo, ya que ha repetido la acción. Lleve el peinado que lleve, el nivel de Alcaraz en este 2025 es de número uno.