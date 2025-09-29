Alcaraz, a por su venganza ante Fritz

Carlos Alcaraz vuelve a estar en una final y ya van diez de manera consecutiva. Unas cifras espectaculares que igualan al mejor Nadal y elevan el techo del murciano hasta el Olimpo del tenis mundial. El español luchará por el título contra el jugador que rompió su racha de victorias seguidas y llega en uno de los mejores momentos de su carrera: Taylor Fritz.

El americano sorprendió a todo el mundo la pasada semana con un triunfo contundente ante Alcaraz en la Laver Cup. Charly aterrizó en San Francisco como nuevo número uno del mundo, tras dar un recital de tenis durante las semanas anteriores en Cincinnati y Nueva York. Sin embargo, se vio totalmente superado por Taylor, al que había ganado en todas las anteriores ocasiones.

Tan solo fue capaz de ganar cinco juegos en el partido, cayendo por 6-3 y 6-2. Evidentemente, el partido era de exhibición y no se pueden sacar las mismas conclusiones que de un partido oficial, pero las sensaciones que dejó Fritz fueron muy buenas y las ha confirmado en el torneo de Tokio. En la Laver, tampoco dio opción a Alexander Zverev y lo superó también en dos sets.

El americano ha sido criticado múltiples veces por ser un jugador que no es capaz de hacer frente a los mejores. El 'head to head' corrobora esa afirmación, con un 3-0 (en partidos competitivos) contra Alcaraz y 4-1 contra Sinner, siendo su única victoria en el año 2021, cuando el italiano partía como el décimo cabeza de serie de torneo de Indian Wells.

El precedente que más se debe tener en cuenta es el de Wimbledon. Alcaraz y Fritz se cruzaron en las semifinales del Grand Slam londinense y regalaron un gran partido de tenis, en el que el español supo imponer su magia en los momentos decisivos. Taylor puso en complicaciones al español y estuvo muy cerca de llevar el partido al quinto y definitivo set.

Alcaraz y Fritz, en la Laver Cup / JOHN G. MABANGLO

El torneo de Fritz en Japón ha ido de menos a más. En su debut, cerró el partido en el tie-break final ante Gabriel Diallo. También se dejó un set ante Sebastian Korda en cuartos de final, aunque tuvo menos problemas para hacerse con la victoria en el tercer set. Finalmente, en semifinales, tuvo el encuentro más cómodo contra su compatriota Jenson Brooksby.

Declaraciones de Alcaraz

"Sé que está jugando un gran tenis últimamente. En la Laver Cup, contra mí, contra Zverev, también en este torneo. Se está sintiendo genial, muy cómodo en la pista. Vamos a intentar cambiar algunas cosas", mencionó Alcaraz sobre su próximo rival, sin olvidar su derrota la pasada semana. Parece que el español tiene clara una estrategia para no repetir el resultado en Tokio.

"Voy a intentar coger las cosas buenas que hice hoy y las cosas buenas que hice en la Laver y cambiar lo malo. Va a ser un partido muy interesante que estoy encantado de jugar", finalizó el español, que buscará un título más en la temporada y mantener los 500 puntos que logró el año pasado en Pekín. Allí esta Sinner, variando su juego para sorprender a Charly en los próximos enfrentamientos.