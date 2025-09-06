Alcaraz y el 'vacile' a Sergio García: "Gané 400 dólares. Es lo que tenéis que saber"

Siete finales de Grand Slam antes de los 23 años. Algo que solo han conseguido superar a lo largo de la historia Bjon Borg y Rafa Nadal (con ocho los dos). Carlos Alcaraz luchará por un nuevo título de Grand Slam este próximo domingo en Nueva York, donde dejó por el camino a Novak Djokovic en semifinales si ceder un solo set, como en todo el torneo.

Una victoria contundente pese a explicar que no jugó el mejor nivel del torneo, aunque sabedor que tener enfrente a 'Nole' obliga a ello.

Tras el partido, el murciano volvió a ser preguntado por sus días libres y el golf, desvelando que el pasado miércoles jugó un partido junto a David Puig ante Sergio García y su entrenador, Juan Carlos Ferrero. "He tenido dos días libres y he jugado con Sergio (García) y David (Puig). David y yo ganamos a Sergio y a Juan Carlos. Ganamos" explicó mientras el micro se apagó y dejó sin enterarse al público asistente.

Tras ser repreguntado por ello, el murciano fue tajante entre risas. "Ganamos 400 dólares, eso es lo que debéis saber (risas)".

EL GOLF COMO ALIADO

No es el primer día que Sergio García está presente en el partido de Alcaraz en el US Open. Ya en los cuartos de final se le vio disfrutar del partido de su compatriota, siendo también objeto de conversa tras la victoria.

El golf tampoco es nada nuevo en cuanto a lo que Alcaraz respeta. Ya en Wimbledon se decidió a jugar en sus días de descanso afirmando que es algo que le funciona muy bien para desconectar y pasar un buen rato con su equipo para recuperar energías.

Sea el golf o sea lo que sea, lo que es evidente es que el murciano ha dado un cambio radical en su mentalidad. La firmeza con la que ha ido avanzando en este torneo, en el que jugará su séptima final consecutiva (desde Montecarlo en abril) denota que algo ha cambiado en un Carlitos que ya muy atrás ha dejado las desconexiones que tanto le lastraron sobre todo en la segunda parte del años pasado.