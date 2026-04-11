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Alcaraz - Vacherot hoy en directo: Semifinal del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

Sigue la segunda semifinal del torneo de Montecarlo entre Alcaraz y Vacherot

Alcaraz drante su partido de octavos en Montecarlo

Alcaraz drante su partido de octavos en Montecarlo / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado en vivo de la semifinal del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Valentin Vacherot.

Semifinal Masters 1000 Montecarlo
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