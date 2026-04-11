Alcaraz - Vacherot hoy en directo: Semifinal del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

VACHEROT, RIVAL DESCONOCIDO

Pero antes de pensar en la final, toca lidiar con Valentin Vacherot que llega tras superar a De Miñaur en otro partido épico.

Primer tenista local que alcanza las semifinales en Montecarlo, quiere seguir haciendo historia aunque habrá que ver como afronta el partido con la carga de horas que lleva en pista esta semana.

Casi 6 horas más que Alcaraz en sus cuatro partido previos a la semifinales.