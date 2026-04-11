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TENIS
Alcaraz - Vacherot hoy en directo: Semifinal del Masters 1000 de Montecarlo en vivo
Sigue la segunda semifinal del torneo de Montecarlo entre Alcaraz y Vacherot
Última hora y resultado en vivo de la semifinal del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Valentin Vacherot.
VACHEROT, RIVAL DESCONOCIDO
Pero antes de pensar en la final, toca lidiar con Valentin Vacherot que llega tras superar a De Miñaur en otro partido épico.
Primer tenista local que alcanza las semifinales en Montecarlo, quiere seguir haciendo historia aunque habrá que ver como afronta el partido con la carga de horas que lleva en pista esta semana.
Casi 6 horas más que Alcaraz en sus cuatro partido previos a la semifinales.
SEMIFINALES
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo día de tenis. Hoy, semifinales en Montecarlo con Alcaraz ante el ídolo local Valentin Vacherot.
El murciano busca volver a la final de Montecarlo donde le espera ya Jannik Sinner, que acaba de superar en la primera 'semi' a Zverev.
De citarse con el italiano, sería también un nuevo partido para decidir el número uno del mundo.
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