Alcaraz, sobre sus vacaciones en Miami: "Me lo pasé muy bien"

Carlos Alcaraz debutó con un triunfo sólido ante el australiano Adam Walton. En su primer partido en el Open de Australia, el español tuvo que mostrar un buen nivel para superar a un rival que no puso las cosas fáciles. De hecho, el segundo set se decidió en el tie-break, donde se impusieron los galones del murciano, que a pie de pista valoró las semanas que ha tenido de descanso.

"Estoy muy feliz de estar en pista por primera vez este año. No pudo ser mejor, en la Rod Laver Arena. Un buen partido, me sentí bien. Adam tuvo un gran nivel. Tener algo de dificultades en la primera ronda es muy bueno para mí", dijo. El número uno reconoció que fue "un partido nada sencillo" en el que tuvo "altibajos y situaciones difíciles".

Era difícil encontrar huecos. Adam estaba siempre en buena posición, sólido desde el fondo de pista. Ajustarse a las condiciones de pista también ha sido algo complicado. Ha sido un partido muy sólido. No solo ha sido difícil en el segundo set", puntualizó el español, que ya conoce quién será su rival en segunda ronda: el alemán Yannick Hanfmann.

Al español se le preguntó sobre sus vacaciones en Miami e incluso proyectaron en pista algunas imágenes del tenista junto a su grupo de amigos. "Me lo pasé muy bien, no te voy a mentir. Fue una temporada muy larga y complicada. Muchos buenos y malos momentos. Tuve dos semanas en Miami con un gran grupo de amigos. No tuve la pretemporada que me hubiera gustado. He estado recargando pilas y ahora estoy preparado para hacer un buen papel en Melbourne".

Carlos Alcaraz preparando el inicio de temporada en Murcia / X

"Tuve suerte de estar en casa. Empezaba a las nueve por la mañana y acababa sobre las dos o tres de la tarde. Después, me tomaba la tarde para hacer lo que quería: estar con la familia, con los amigos, quedarme en casa... para mí no hay una mejor manera de recargar pilas. La pretemporada siempre es complicada y he tenido que poner esfuerzos", finalizó el murciano, que incluso jugó una exhibición en Corea.

"Prefiero un partido así"

"Al final, a medida que avanza la temporada, el ritmo de entrenamientos es muy exigente. Da igual las horas que entrenes, que al final la tensión, los nervios de un partido no los puedes asemejar en ellos. Es eso lo que fatiga, cansa. Poco a poco, hemos ido cogiendo buenas sensaciones en el partido. Como he dicho, Adam ha jugado un gran tenis y lo prefiero así. Que me dé mucho ritmo. Todavía físicamente y mentalmente nos hemos de ir adaptando a estos partidos y situaciones. Poco a poco, lo vamos a ir cogiendo de una buena manera", complementó en los micrófonos de Eurosport.

El español sigue con su racha de victorias en una primera ronda de Grand Slam (algo que ha conseguido en todas las ocasiones) y tendrá descanso hasta el miércoles tras haber sido el primero de los 'top' en iniciar el torneo. Todo apunta a que los siguientes partidos serán durante la jornada diurna australiana, lo que significa que en España se podrán vivir de madrugada.