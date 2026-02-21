Alcaraz: "Este trofeo significa mucho para mí"

Pese a la facilidad con la que Carlos Alcaraz conquistó el título en Doha, el murciano no escondió la satisfacción y la importancia de su nuevo logro en un inicio de año inmejorable.

"Ha sido un gran comienzo de año. La verdad es que no fue fácil. Tenía que ser fuerte mentalmente con mi equipo. Estoy muy feliz y orgulloso de todo lo que he hecho en la pretemporada y los primeros torneos del año. Estoy jugando un tenis excelente" aseguró el de El Palmar antes de recoger el halcón dorado que se entrega de premio en la capital catarí.

Orgullo máximo para Alcaraz y los suyos, que salen de Doha con el 26º título de su carrera y el número uno asegurado hasta la gira de tierra batida. "Estoy muy contento con esta semana. Creo que hemos tenido una semana fantástica. No solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Este trofeo significa mucho para mí. Así que quiero agradecer a mi equipo, que hace un trabajo excelente cada día. Cada día me esfuerzo aún más" matizó.

BONITO GESTO CON FILS

Antes de todo ello, el tenista español tuvo un gran detalle con su rival, que se mostró abatido tras el partido. "Arthur, es un placer compartir la cancha contigo. Te dije que, más que los resultados y todo lo demás, me alegra mucho verte de nuevo en la cancha. Sé que tuviste dificultades físicas. Tuviste problemas con las lesiones. Yo he pasado por eso. Poder olvidarlo y empezar de nuevo, jugando un tenis tan bueno... llegando a la final, me alegra mucho compartir la cancha, el vestuario y el torneo contigo" le dedicó Alcaraz.

Alcaraz y Fils después de la final / X

Sin duda, un gesto más de un tenista que se ha ganado todos los corazones del público y del circuito.