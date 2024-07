Alcaraz tranquiliza: "Tengo un problema, pero sé manejarlo"

Carlos Alcaraz apagó la intranquilidad generada tras pedir la asistencia de un fisioterapeuta en el transcurso del segundo set ante Tallon Griekspoor al desvelar que la molestia que sufre en el muslo derecho es un problema que arrastra "desde hace semanas" y que sabe "manejar".

"Es un problema que vengo arrastrando ya desde los últimos torneos y que le pongo especial atención en esa zona. Como he dicho, los tenistas tenemos un calendario muy exigente. Cada vez con más y más partidos y la exigencia es máxima y van saliendo problemas. Lo bueno es que sé cómo lidiar, sé cómo recuperarlo. Como he dicho ya es una zona donde vengo sintiendo molestias desde hace varias semanas, varios meses, y la verdad que he podido jugar perfectamente los últimos torneos. Y este no va a ser menos", subrayó Carlos Alcaraz.

El murciano tuvo un arranque fulgurante pero se estancó en el segundo set cuando su rival le puso en problemas y llegó a tener un punto de set. "No estaba pensando en acabar rápido para el dobles, pero siempre digo que cuanto menos horas pases en pista, mejor; no de cara a los siguientes partidos. He empezado con un gran tenis, muy concentrado, muy ordenado. Sabía que el segundo me iba a poner más problemas, que iba a jugar mucho mejor; pero bueno, al final muy contento de haber encontrado el buen nivel y acabar ganando en dos sets", comentó el campeón de Wimbledon y Roland Garros que ya está en octavos de París 2024.

"La verdad que el tener este tipo de problemas y saber solventarlos yo creo que es bueno de cara a los siguientes partidos por si me vienen algunos problemas y yo ya haber pasado por esa situación y saber cómo manejarlo. La verdad que ya ganando a Tallon, un jugador de ese nivel que es muy peligroso, juega un muy, muy buen tenis, pues me da más confianza de cara de cara a los siguientes partidos", confió Alcaraz.