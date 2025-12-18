Alcaraz toma la decisión definitiva tras su ruptura con Ferrero

Alcaraz y Ferrero han puesto fin a más de siete años de relación profesional. Un 'tándem' histórico en los últimos años que ha logrado, desde abajo, alcanzar la cima del número uno del mundo. En la pista lo consiguió el murciano, pero sin el trabajo de todos aquellos que lo han acompañado a todos los rincones del planeta no hubiera sido posible. Sobre todo el de Juan Carlos Ferrero.

Durante las últimas horas, han salido todo tipo de informaciones que han desvelado la realidad de la ruptura. La situación se torció en la negociación contractual entre ambos, aunque los motivos venían de antes. Uno de ellos es la intención de Charly de entrenar y pasar más tiempo en Murcia, dejando de lado su preparación en la academia de Ferrero en Villena.

El número uno del mundo ya cuenta con su propia academia y, sobre todo su entorno, ha apretado para que el lugar habitual de entrenamiento sea allí. Además, también se hablan de temas económicos, aunque no sean los que han detonado la decisión. Y es que los entrenadores suelen ganar un porcentaje concreto de los 'Prize Money', el cual desde su entorno consideraban "bastante alto".

Carlos Alcaraz y Samu López, junto al trofeo de Queen's / X

"Quizá es más por parte del entorno que por parte del jugador. Carlitos es muy defensor de sus entrenadores, lo fue conmigo y sé que lo ha sido con Juan Carlos, pero igual ya llega un momento en el que por motivos ajenos a él y a lo deportivo ha querido tomar esta decisión y qué mejor momento que ahora, como número 1 del mundo", añadió Kiko Navarro, primer entrenador de Alcaraz.

Una opinión que han compartido los extenistas que han dado su punto de vista. Uno de ellos es Feliciano López, actual codirector del Mutua Madrid Open. "En el caso de Alcaraz, yo creo que todavía él no está tomando esas decisiones. Tengo dudas de si Carlos ha sido el que realmente ha decidido que no quería seguir con Juan Carlos", dijo. Cabe recordar que Juan Carlos Ferrero escribió en el comunicado que "le habría gustado seguir".

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Ante esta inesperada decisión, la idea del tenista español y de su entorno era incorporar a un entrenador principal para ocupar el sitio de Ferrero. Aun así, según ha confirmado el periodista Ángel García Muñiz, finalmente será Samu López quien lidere en el equipo técnico al número uno del mundo durante el año 2026. Más de cinco entrenadores se han ofrecido a Carlos, pero finalmente se ha decantado por Samu.

La importancia de Samu López

El nuevo entrenador principal de Charly ya acompañó al español en una gran cantidad de viajes durante 2025. Una pieza muy importante en el equipo, ya que además de conocimientos técnicos también aporta risas y buen rollo. Así lo reconocía Alcaraz en las ATP Finals: "Lo de Samu es una cosa que tenemos entre nosotros, que me hace reír y es cuando saco mi tenis".

A pesar del todo el ruido alrededor, Carlos debe centrarse en la pretemporada, que ya ha iniciado desde hace alrededor de una semana. El español se encuentra en Murcia, donde este jueves realizará el saque de honor en el partido de Copa del Rey entre Real Murcia y Real Betis, a las órdenes de su entrenador principal y junto al tenista italiano Flavio Cobolli. En poco más de tres semanas, el Open de Australia.