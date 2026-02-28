Alcaraz termina su puesta a punto en Murcia antes de viajar a Indian Wells

Carlos Alcaraz ya tiene todo preparado para su viaje a Estados Unidos. El tenista español volvió a entrenarse este sábado en la pista número 10 de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en la que ha sido su segunda sesión consecutiva tras conquistar el título en Doha y también la última antes de partir hacia Indian Wells.

El murciano repitió escenario y rutina apenas 24 horas después de su primera toma de contacto, cerrando así su breve preparación en casa antes de afrontar el primer gran bloque de la temporada. El torneo californiano, que se disputará del 4 al 15 de marzo, será el primer Masters 1000 del año y uno de los grandes objetivos marcados en su calendario.

Antonio Hernández

A partir de ahora el foco se traslada al desierto californiano. El torneo de Indian Wells (4-15 de marzo) abre la serie de grandes citas del curso y será su primera participación en un Masters 1000 en 2026. El objetivo pasa por volver a pelear por el título en una de las competiciones más prestigiosas del circuito.

El calendario no dará tregua. Tras el evento de California enlazará directamente con el Masters 1000 de Miami, segundo capítulo del llamado Sunshine Double norteamericano, una de las giras más largas y exigentes del año.

La última edición en Florida dejó un recuerdo amargo con su eliminación en el debut, aunque aquella derrota terminó marcando un antes y un después: desde entonces encadenó meses de enorme regularidad, disputando prácticamente todas las finales y sumando numerosos títulos.

Alcaraz volvió a entrenar antes de viajar a Indian Wells / Antonio Hernández

En cuanto al equipo de trabajo, la gira contará con la reincorporación de Juanjo Moreno, después de que en el torneo de Doha el español estuviera acompañado por el fisioterapeuta Fran Rubio.

Con los entrenamientos finalizados y el viaje programado para este domingo, Alcaraz pone rumbo a Estados Unidos para iniciar un nuevo desafío en la temporada, esta vez en uno de los escenarios más importantes del circuito.