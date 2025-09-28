¡Alcaraz puede superar el mejor año de Djokovic!

Carlos Alcaraz está acabando la temporada en el mejor momento de su carrera. Cuando todo hacía indicar que su nivel iba a bajar, como había sucedido en las anteriores temporadas, el español ha elevado su nivel un escalón más y está imparable. Este domingo dejó otra actuación memorable ante el norteamericano Brandon Nakashima, colocándose con 65 victorias durante este 2025.

El español, desde el inicio de la gira de pista dura, no ha dado opción a sus rivales. Con el triunfo en Cincinnati y en el US Open, recuperó el número uno del mundo y se postula a levantar el trofeo de mejor jugador del planeta en Turín. Esta semana, con el tobillo tocado, no ha tenido problemas en superar a Báez, Bergs y Nakashima y ya está en semifinales de Tokio.

En caso de ganar en Japón, el ritmo de Charly sería una amenaza real para Novak Djokovic. El serbio ostenta el mayor número de victorias en una temporada desde el año 2008: 82 triunfos. En 2015, Nole firmó prácticamente una temporada perfecta, que le hizo entrar en el club selecto de tenistas con más de 80 victorias en un mismo año.

El mismo número de triunfos consiguió Rafa Nadal durante la temporada 2008. Ambos dejaron en 82 su mejor marca en el tenis profesional. El de Roger Federer sí que parece inalcanzable, ya que el suizo completó un curso histórico, llegando a todas las finales de Grand Slam y cayendo únicamente en la de Roland Garros ante Nadal. 92 victorias firmó aquel año, la mejor marca en la era moderna.

Si Alcaraz llega lejos en todos los torneos que le quedan, la posibilidad de alcanzar las 80 victorias es muy real. Solo con ganar en Tokio ya se colocaría con 67, a falta de jugar en Shanghai, París, las ATP Finals y la Copa Davis. También jugará la exhibición en la Six Kings Slam, aunque al no ser una competición oficial no contaría para el cómputo general de victorias.

"Probablemente, sea el mejor momento de mi carrera. Me siento muy bien en la pista. Creo que puedo lograr cualquier cosa. Llego al final de la temporada con mucha confianza y partidos como este, a este nivel, me ayudan a mantenerla", comentó el murciano después de su última victoria, que lo sitúa entre los cuatro mejores del torneo de Tokio.

Semifinales en Tokio

Su próximo rival será Casper Ruud, que ha renacido en Japón después de un año desastroso y llega en plena forma para la cita. El noruego ya fue un dolor de cabeza en las ATP Finals del año pasado, ganando con facilidad a Charly y eliminándolo de la fase de grupos. Eso sí, el español está ahora mismo a otro nivel y si la derecha está afilada como en los últimos partidos, muy difícil lo tiene Casper.

En el partido contra Nakashima, Alcaraz dejó uno de los puntos del año, salvando un contrapié con un golpeo de espaldas prácticamente imposible. Si el tobillo y las lesiones le respetan en este último tramo de la temporada, todo hace indicar que Alcaraz, supere a Djokovic o no, va a dejar un registro increíble entre los grandes tenistas de la historia.