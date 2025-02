Alcaraz se supera y se apunta a la final en Rotterdam

Resurrección, vendaval y billete a la final. Carlos Alcaraz consiguió vencer en semifinales al polaco Hubert Hurkacz para pasar al último partido del ATP 500 Rotterdam. El murciano sigue acumulando buenas sensaciones tras la derrota en el Open de Australia y buscará levantar su primer título este 2025 en la ciudad neerlandesa.

No tuvo fácil el murciano conseguir su pase a la final del torneo. Hurkacz arrancó como un ciclón el partido de semifinales y rompió rápido en blanco con 0-1 tras aprovechar infinidad de errores no forzados de Alcaraz. El murciano no se encontraba en pista.

Hurkacz, un rival de nivel

Sin respuesta, Alcaraz estuvo a punto de ceder un segundo break, pero salvó tres bolas de rotura con 1-4 y empezó a crecer. Alcaraz ganó confianza cuando conectó un par de buenos puntos... y el partido cambió por completo; rompió con 2-4 y volvió a hacerlo con 4-4 para llevarse un primer set sufrido por 6-4 con remontada incluida.

La segunda manga arrancó con mejores sensaciones para Hurkacz, que consiguió salvar tres bolas de break nada más iniciar y sumó confianza a su juego. Llevó el juego al tie-break donde hizo gala de su potente saque para llevarse la segunda manga (7-6).

Alcaraz consiguió romper con 1-0 en el tercer set y las cosas fueron cuesta abajo. El murciano solamente se tuvo que hacer fuerte en su servicio para ganarse un billete al último partido en Rotterdam (6-3). Se enfrentará en la final a Alex de Miñaur, que viene lanzado y será un rival de máximo nivel para Carlos en su camino al primer título de 2025.