Alcaraz, sorprendido ante el nuevo Sinner: "Parece que juega a ping pong"

Carlos Alcaraz reconoció la superioridad de Jannik Sinner tras la gran final de la Six Kings Slam 2025. El español, autocrítico y elegante en la derrota, describió la actuación del italiano con admiración y humor, dejando una frase que define el partido: “A veces parece que está jugando al ping pong”.

“Cuando Jannik juega a este nivel, siempre es difícil. Hoy él ha sido demasiado bueno, todo el mundo ha podido disfrutar de su tenis. Ha sido un nivel muy alto de tenis”, aseguró Alcaraz en la ceremonia de entrega de trofeos.

El murciano detalló por qué se le hizo cuesta arriba el duelo desde el primer juego: “Ha jugado un gran tenis hoy, no me dejó coger ritmo en el partido. Dice que mejoró en el saque y lo pude ver. No he tenido ninguna bola de break y es algo a lo que no estoy acostumbrado. Cuando saca realmente bien es muy complicado jugar. No he podido encontrar soluciones. Eso te da un extra de presión, más ante un gran restador”.

Con una sonrisa, Alcaraz dejó el titular del día al ser preguntado si realmente disfruta cuando Sinner despliega esa versión demoledora:

“¿De verdad te gusta cuando Sinner juega así?"

—“No mucho”, respondió entre bromas. “A veces parece que está jugando al ping pong. No es divertido estar al otro lado de la red. Siempre digo que cuando juega a un nivel tan increíble me da motivación para ir a la pista a entrenar y dar el 100%, me motiva a ser mejor. Es como un puzle, a veces no me gusta, pero me da ese extra de motivación”.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, en Riad / STR

La postura de Sinner

¿Será resultado del cambio de Sinner después de la derrota en el US Open? El propio Sinner dio sus explicaciones tras la final de Ryad: "Como dije, después del US Open nos hemos pasado cada día tratando de averiguar qué debíamos hacer, dónde teníamos que trabajar. Por encima de todo, la diferencia la ha marcado la mentalidad en cómo hemos encarado los entrenamientos y los partidos. Jugar a este nivel, que creo que fue muy alto y que lo mantuve todo el partido, me hace muy feliz".

Alcaraz, un amigo

Más allá de la rivalidad, Alcaraz subrayó la buena sintonía con el número uno del momento: “Le he escrito en varias ocasiones para ver qué tal iba, para felicitarle. Tenemos una relación especial, una amistad fuera de pista aparte de la rivalidad en pista por la que la gente puede pensar que es algo competitivo y que no es compatible. Vimos que es posible, hablamos mucho más de lo que la gente se piensa”.

De cara al tramo final del calendario, el español fija su hoja de ruta y objetivos claros: “Quedan algunos torneos en indoor, estoy intentando adaptarme a las pistas. No tengo el mejor historial en estas superficies, pero estoy intentando mejorarlo. Tengo el número uno en juego así que daré lo mejor de mí”.