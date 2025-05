Alcaraz sorprendido de sí mismo: "He estado a buen nivel"

El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, comentó este viernes tras su victoria en el Masters 1.000 de Roma ante el serbio Dusan Lajovic (n.131), que estuvo a "buen nivel", algo que le sorprendió "un poco".

"Estoy bien, me muevo bien. El partido era un test para mí y lo he superado. He intentado estar más cómodo, ver cómo volvía de la lesión. Ha sido un gran día en la oficina. Esperemos que mañana y el domingo sean mejores", dijo en la pista central del Foro Itálico nada más terminar el duelo.

Alcaraz ganó por doble 6-3 en su vuelta a las pistas tras la lesión que sufrió en aductor derecho durante el Barcelona Open y que le impidió estar en Madrid.

"Intento sacar cosas positivas en mis momentos de lesión. Pude estar más en casa recuperando y para tener la mente fresca para competir aquí. Gran actuación hoy, buen nivel, un poco sorprendente para mí, pero muy bien. Me da confianza para la siguiente y veremos si vamos a mejor", sentenció.

En la tercera ronda, que disputará por primera vez en este torneo, se medirá al ganador del duelo entre el estadounidense Alex Michelsen, número 32, y el serbio Laslo Djere, número 64.