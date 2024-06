Alcaraz: "Son dos años sin jugar dobles, pero estaré preparado"

Carlos Alcaraz, que hará pareja con Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos, aseguró que lleva dos años sin jugar esta modalidad, pero que estará "listo" para la cita parisina.

Esta semana, David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, confirmó que Alcaraz y Nadal serán una de las dos parejas para los Juegos en categoría masculina.

"No he podido jugar suficiente dobles como me hubiera gustado", dijo Alcaraz este domingo en el torneo de Queen's.

"Es algo que me gusta. Jugar con voleas, con un compañero que encima es tu amigo. Es algo que me hace ilusión, más aún con Rafa. Son dos años sin jugar dobles, pero creo que estaré listo", agregó el español, que no compite en dobles desde el Masters de Madrid en 2022 junto a Marc López.

"Estoy muy feliz de poder jugar con mi ídolo, con Rafa. Es una gran oportunidad para mí, de disfrutar ese momento. Nunca hubiera esperado poder jugar con Rafa en unos Juegos".

Además, Alcaraz resaltó que la experiencia de Nadal en estas citas y en especial en Roland Garros, donde se disputará el torneo olímpico a partir del 27 de julio, será clave.

"Él sabe muy bien lo que es Roland Garros. Creo que me va a enseñar cómo lidiar con todo. Yo soy el chico joven que necesita crecer como jugador y como persona. Tenerle a mi lado jugando dobles, practicando... Son mis primeros Juegos. Muchas cosas nuevas. Sería un sueño para mí conseguir una medalla con él", reconoció el murciano.

Vacaciones antes de la temporada de hierba

"He tenido unos días de vacaciones, con un grupo de amigos. Me lo he pasado bien, celebrando Roland Garros", dijo Alcaraz en la rueda de prensa de Queen's.

"Necesito estas cosas también", reconoció sobre el descanso. "Esta claro que cada jugador es diferente, pero para mí, para tener mi mejor nivel necesito separar mi vida personal de la tenística. Tener mis días libres, poder descansar la mente, estar con la familia y con mis amigos. Dejar la raqueta a un lado. Es un tiempo que me viene muy bien".

"Lo que pasa es que a los tenistas tenemos poco tiempo. Acabamos y a los tres o cuatro días ya tenemos que estar preparados en otro sitio. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. El domingo levanto el título en París. Tuve que hacer cosas el lunes por la mañana y luego me voy a Ibiza a desconectar con los amigos durante tres días. Después de cuatro días, ya cambias de superficie, de torneo, de condiciones. Volví a casa para prepararme antes de venir aquí. Terminar un torneo, celebrar, porque hay que celebrar, pero no más de dos días".