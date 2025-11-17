Alcaraz se someterá a una resonancia en Bolonia

Carlos Alcaraz se someterá esta tarde a una revisión para saber el alcance de su lesión en el muslo derecho, según ha informado MARCA.

El español, que viaja a primera hora de la tarde de Turín a Bolonia, estará acompañado por Juan Carlos Ferrero y será supervisado por Ángel Ruiz Cotorro, médico de la RFET (Real Federación Española de Tenis).

El tenista de El Palmar sufrió molestias en la zona del isquiotibial durante el primer set de la final de las Nitto ATP Finals ante Jannik Sinner y aunque aseguró tras el partido que no le privó de seguir jugando al máximo nivel, puede poner en riesgo su presencia en las finales de la Copa Davis.

El equipo español ha cambiado la rueda de prensa a mañana martes, día en el que está previsto que el equipo se entrene ya con el murciano en Bolonia para preparar los cuartos de final ante la República Checa que se jugarán el jueves (10 horas).

El papel de Alcaraz en estas finales apunta a ser crucial, con su partido de individuales como número uno del equipo y haciendo pareja en el dobles con Marcel Granollers.

La gran cantidad de bajas en los otros equipos ponen a España como la gran favorita abriendo la puerta al tenista de El Palmar de poder levantar su ansiada Ensaladera.