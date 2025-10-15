¿Cuándo juega Alcaraz en el Six Kings Slam? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz ya cuenta los días para volver a la acción. Después de tomarse unas semanas de descanso tras la victoria en el ATP 500 de Tokio, torneo que terminó con visibles molestias en el tobillo, el Six Kings Slam será el torneo que albergue el esperado regreso a pista de el de El Palmar.

La decisión de no participar en el Masters 1000 de Shanghái comportaba cierto riesgo, ya que renunciaba a los 200 puntos que defendía de la edición anterior, pero la jugada de Alcaraz terminó saliendo de ronda. El abandono de Jannik Sinner en tercera ronda y la consecuente pérdida de 950 puntos ha abierto aún más la brecha entre ambos en la carrera por el número 1, en la que ahora el murciano atesora una ventaja de 1.340 unidades.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se saludan tras la final del US Open / BRIAN HIRSCHFELD

Con la cima de la clasificación asegurada hasta finales de año, Alcaraz aterriza en Arabia Saudí para disputar la segunda edición del Six Kings Slam, que arranca este miércoles 15 de octubre y se extenderá hasta el próximo sábado 18, momento en el que se disputará el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final.

A pesar de que hoy se ha producido el pistoletazo de salida del torneo de exhibición, el estreno de Carlos Alcaraz aún tendrá que esperar. Esto se debe a que tanto el número 1 del mundo como Novak Djokovic acceden directamente a las semifinales del torneo, lo que les permite ahorrarse el primer día de competición y uno de los tres partidos necesarios para asaltar el millonario botín final.

El cuadro del Six Kings Slam 2025 / X

¿Cuándo juega Alcaraz su primer partido en el Six Kings Slam 2025?

Carlos Alcaraz se estrena en la presente edición del Six Kings Slam 2025 este jueves 16 de octubre a partir de las 14:00 horas (CET) en el partido que abrirá la jornada.

El rival del número 1 del mundo en semifinales saldrá del cruce entre Fritz y Zverev, que se disputará hoy miércoles 15 de octubre a las 18:30 horas (CET).

¿Dónde ver el próximo partido de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam 2025?

En España, todos los partidos de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam 2025 se podrán ver en streaming a través de Netflix, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Six Kings Slam 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, poniendo el foco en el desempeño de Carlos Alcaraz.