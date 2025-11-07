Alcaraz y Sinner ya se toman las medidas en Turín

Las Nitto ATP Finals arrancan este domingo en Turín con las ocho mejores raquetas de la temporada en liza, entre ellas, Carlos Alcaraz. El murciano quedó enmarcado en el Grupo Jimmy Connors junto a Novak Djokovic, Taylor Fritz y Àlex de Miñaur y buscará el doble objetivo del título y volver al número 1.

Jannik Sinner, con su victoria en el Masters 1.000 de París, arrebató el primer escalón de la clasificación a Alcaraz, aunque tendrá complicado mantenerlo tras el torneo de Maestros. El italiano defiende título en casa, o lo que es lo mismo, 1.500 puntos, mientras que Carlitos apenas defiende 200, por lo que tendría suficiente con ganar tres partidos para volver al trono, teniendo en cuenta que apenas hay 250 puntos entre ambos.

Esa batalla por el número 1 será uno de los grandes alicientes del torneo, así como un posible duelo directo entre ambos. Algo que podría llegar ya en las semifinales. El de San Candido quedó enmarcado en el grupo Bjorn Borg, junto al alemán Alexander Zverev, Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti (la octava plaza sigue en juego entre ambos, con el italiano buscando los últimos puntos en Atenas). Los dos primeros de cada uno de los grupos pasarán a semifinales en las que se enfrentará el primero de cada uno contra el segundo del otro.

Primera toma de contacto

Antes de esa posible batalla, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz ya se han visto las caras. Los dos grandes favoritos al título compartieron sesión de entrenamiento en la pista central del Inalpi Arena, el complejo turinés donde se celebrará el torneo.

Español e italiano compartieron algo más de hora y media de sesión de entrenamiento e intercambiaron algunos comentarios en tono distendido, como suele ser habitual cuando se encuentran en las pistas. Primero realizaron ejercicios de calentamiento y practicaron algunos golpes en una pista anexa y posteriormente se probaron en el escenario principal del torneo en una simulación de partido con un set y un tie-break.

Sinner, apoyado por los seguidores italianos que presenciaron la sesión, se llevó el set por un claro 6-3, después de haberse adelantado con un 3-0. El tie-break fue para el tenista de El Palmar.

Tras ellos, fue turno para Alexander Zverev, dos veces campeón de las Nitto ATP Finals, que se ejercitó durante una hora con el australiano Alex de Miñaur como compañero de entrenamiento.