Alcaraz: "Con Sinner saco siempre mi mejor tenis"

El español Carlos Alcaraz, que jugará la final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) con el número 1 del mundo, Jannik Sinner, aseguró este domingo que con el italiano saca siempre su "mejor tenis" y aseguró estar "listo para asumir el reto".

"Tengo muchas ganas de volver a jugar contra él. Gracias a Sinner saco siempre mi mejor tenis en la pista. Creo que para la gente también es genial ver nuestros partidos", aseguró Alcaraz tras clasificarse este sábado para la final. Sinner ganó la final de Wimbledon rompiendo con una racha de tres finales seguidas perdidas ante el murciano (Roland Garros, Roma y Pekín).

"Estoy listo para asumir el reto, para ver qué cosas hice mal en el último partido (en Wimbledon) e intentar mejorar en ese aspecto el lunes. Mañana tendré un día libre y lo aprovecharé para ajustar un poco más mi juego, para estar al cien por cien", añadió la pasada madrugada.

"Es muy duro"

Alcaraz se clasificó tras derrotar en las semifinales por 6-4 y 6-3 al alemán Alexander Zverev (3 del mundo), que jugó con evidentes problemas físicos gran parte del partido. "Nunca es fácil jugar contra alguien que sabes que no está al cien por cien. Es incluso todavía más duro cuando se trata de 'Sascha', un grandísimo jugador y una gran persona fuera de la pista", dijo Alcaraz.

"Empezamos muy bien el partido, con buenos intercambios y a un gran nivel de tenis. Pero de repente empezó a encontrarse mal y entonces mi atención se centró más en cómo se sentía él que en mi propio juego. Para mí fue una situación muy complicada", añadió.

Zverev, absolutamente fundido todo el segundo set, fue capaz de ganar tres juegos en esa manga a Alcaraz, que cometió errores impropios de su juego.