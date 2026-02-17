Alcaraz y Sinner se van de pesca antes de su duelo en Doha

Doha es sin duda uno de los torneos más glamurosos y que más poder desprende pese a ser un ATP 500. La capital de Catar lleva años trabajando para hacer de su torneo uno de los más atractivos y a base de dinero lo está consiguiendo.

Mejor torneo de su categoría en 2025, ha vuelto a reunir en la presente edición a las grandes raquetas del circuito, con Alcaraz y Sinner como principales atracciones. Cierto es que han desembolsado millonadas que apenas se ven en torneos de mayor categoría, pero Doha volverá a contar con los dos nombres que todo el mundo quiere ver.

Además, tanto el español como el italiano fueron las grandes caras de la presentación del torneo, pasando un día diferente junto a Medvedev y Rublev, vigente campeón, en un viaje en barco en una escena divertida y que volvió a poner en evidencia el buen rollo que desprenden entre ambos los dos mejores jugadores del mundo.

Noticias relacionadas

Vestidos con la indumentaria típica de Catar e intentando pescar, los cuatro tenistas pasaron un día en grande antes de asistir a la cena de gala protocolaria, donde Alcaraz coincidió sentado junto a Nasser Al Khelaïfi, presidente del PSG y uno de los grandes nombres de la Federación de Tenis de Catar.