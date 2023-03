Alcaraz: "Contra Sinner necesitaré este nivel, o incluso más"

El murciano le ganó a Fritz por 6-4 y 6-2 y buscará un sitio en la final ante el italiano Alcaraz luce un balance de 18-1 este año y solo perdió en la final de Rio contra Cameron Norrie

El español Carlos Alcaraz consideró este jueves que el partido ganado por 6-4 y 6-2 contra Taylor Fritz en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami fue el mejor de su torneo, pero tiene claro que en las semifinales contra el italiano Jannik Sinner necesitaría "este nivel, o incluso más". "Quizás fue mi mejor partido del torneo hasta ahora, aunque creo que estoy jugando bien cada partido. Me siento cómodo en la pista en cada partido, así que estoy muy feliz", dijo Alcaraz en la rueda de prensa posterior al partido contra Fritz.

El murciano, vigente campeón de Miami y reciente ganador de Indian Wells, destacó su buena relación con Sinner, un rival al que ya ganó hace dos semanas en el desierto californiano en su camino hacia el título. "Tenemos buena relación fuera de la pista, hablamos, a veces nos entrenamos juntos también. Es buen chico, creo que es importante también que seamos buena gente. Y claro, compartimos buenos momentos fuera de la pista", afirmó. "Intento mejorar en cada partido. Mi nivel hoy estuvo fue alto, pero Sinner es un gran rival y tengo que jugar al mismo nivel, o incluso mejor para pasar las semifinales", agregó. "Nunca pienso que mi nivel sea suficiente para ganar un torneo, intento mejorar cada día. Cada partido es distinto y todo puede pasar, estoy enfocado en mejorar a diario", concluyó.

Alcaraz luce un balance de 18-1 este año, con la única derrota que llegó en la final de Río de Janeiro contra el británico Cameron Norrie, cuando sufrió una lesión. El murciano lleva semanas con un brillante rendimiento al saque, un golpe en el que trabajó mucho junto a su técnico Juan Carlos Ferrero. "Cuando empecé a trabajar con Juan Carlos todos sabíamos que tenía que mejorar el saque. Tuve problemas con los abdominales hace tiempo, y no pude entrenar cuanto me hubiera gustado", contó. "Pero desde que me siento mejor con mis abdominales, con mi cuerpo en general, empecé a sacar un poco mejor. Es algo en el que nos enfocamos. Sabíamos que el saque es muy importante en el tenis y tuve que mejorar. Ahora tengo buen saque, creo", añadió.