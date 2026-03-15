¿A qué hora juega Medvedev hoy contra Sinner? Horario, canal y dónde ver por TV y online la final de Indian Wells 2026

Daniil Medvedev y Jannik Sinner se dan cita hoy domingo 15 de marzo para disputar la final de Indian Wells 2026. El ruso sorprendió al mundo y al número uno con un nivel de juego súpremo en las semifinales recordando aquel jugador que llegó a la cima del tenis y conquistó el US Open en 2021. Ahora, puede hacer lo que parece casi un milagro. Derrotar a los dos hombres que dominan desde hace años el panorama del tenis mundial con puño de hierro.

Para ello, deberá lidiar otra dura batalla bajó el sol abrasador del desierto californiano en busca de una gloria desconocida para ambos.

Jannik Sinner fue el primero en asegurar su billete para la final de Indian Wells tras barrer sin complicaciones a Alexander Zverev. El italiano, que todavía no ha cedido un solo set en el torneo, ha demostrado que su eliminación en Doha en cuartos de final no fue más que fruto de un mal día. Recuperado de su último varapalo, Sinner ha vuelto a mostrar su mejor nivel hasta llegar a la final.

INDIAN WELLS (United States), 11/03/2026.- Jannik Sinner of Italy acknowledges the crowd after winning match point against Joao Fonseca of Brazil during their men’s singles match on day 7 of the BNP Paribas Open tennis tournament in Indian Wells, California, USA, 10 March 2026. (Tenis, Brasil, Italia) EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO / JOHN G. MABANGLO / EFE

Será la decimosexta vez que ambos tenistas se vean las caras como profesionales. Son ocho victorias para Jannik Sinner y siete para Daniil Medvedve que no ha podido llevarse ninguno de los últimos tres enfrentamientos. La historia de enfrentamientos entre ambos, que apunta a ser legendaria para el deporte de raqueta, vivirá un nuevo episodio este domingo con la disputa de la final de Indian Wells, su noveno enfrentamiento final de en un torneo del circuito ATP.

¿Cuándo juega Medvedev hoy la final de Indian Wells 2026 contra Sinner?

El partido de Daniil Medvedev contra Jannik Sinner, correspondiente a la final de Indian Wells 2026, se celebrará hoy domingo 15 de marzo a partir de las 22:00 horas en España.

¿Dónde ver la final deIndian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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