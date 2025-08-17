Alcaraz - Sinner: horario y dónde ver la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Jannik Sinner este lunes 18 de agosto en la gran final del Masters 1000 de Cincinnati 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Desde su difícil estreno ante Duzumhur hasta su último triunfo ante Zverev, pasando por Medjedovic, Nardi y Rublev, el número 2 del mundo ha ido avanzando en firme con un objetivo entre ceja y ceja: conquistar por primera vez el Masters de Cincinnati. Ahora, sin embargo, al murciano se le presenta el mayor desafío hasta la fecha.

El último desafío de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati será Jannik Sinner, el número 1 del ranking ATP. El italiano, que se ha mostrado intratable a lo largo del torneo, defiende su condición de vigente campeón, por lo que el partido por el título también tendrá un impacto significativo en la carrera por el número 1 del tenis mundial.

Los cruces entre Alcaraz y Sinner se han convertido ya en todo un clásico del tenis moderno, y el de este domingo será el decimocuarto enfrentamiento entre ambos. Por el momento, la balanza se inclina claramente a favor del de El Palmar, que cuenta con 8 victorias en su casillero en este cara a cara particular, pero el italiano fue el ganador del último cara a cara entre ambos cinco de ellas de manera consecutiva.

Alcaraz y Sinner, en Cincinnati / @CincyTennis

Wimbledon fue el escenario del último precedente entre los dos mejores tenistas del circuito, y en aquella ocasión Sinner se impuso con contundencia en cuatro mangas. El italiano dio un gran golpe sobre la mesa con ese triunfo, pues se impuso en el terreno predilecto de Alcaraz y corto una mala racha de cinco derrotas consecutivas ante el murciano.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Sinner en la final del Masters de Cincinnati 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, correspondiente a la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025, tendrá lugar este domingo 18 de agosto.

El encuentro se disputará en la P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center y dará comienzo a partir de las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Alcaraz - Sinner de la final del Masters de Cincinnati 2025 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del torneo de Cincinnati con directos, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.