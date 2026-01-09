Alcaraz - Sinner: horario y dónde ver el partido de exhibición en Corea del Sur por TV y en directo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se dan cita en Corea del Sur para enfrentarse en un partido de exhibición antes del arranque de la temporada. Los dos mejores tenistas del circuito profesional medirán sus fuerzas en Incheon en el que será el último test de ambos antes del inicio del Open de Australia.

Después de los partidos ante Tiafoe y Fonseca, Alcaraz pondrá fin a su particular gira de pretemporada contra su gran rival en el circuito. Sinner, en cambio, lleva inactivo desde el pasado 16 de noviembre, momento en el que se proclamó campeón de las ATP Finals.

Precisamente en las ATP Finals tuvo lugar el último cara a cara entre Sinner y Alcaraz. Si bien es cierto que en aquella ocasión la balanza se inclinó a favor del italiano, el de El Palmar es el claro dominador de estos enfrentamientos directos con 10 victorias en su casillero frente a las 6 de su rival.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner con el trofeo de las ATP Finals / AP

Más allá de la posibilidad de calibrar sus fuerzas ante el mejor rival posible, tanto Alcaraz como Sinner se embolsarán un suculento premio económico por su participación en este partido de exhibición. Según informa 'La Gazzeta dello Sport', ambos tenistas se embolsarán cerca de dos millones por desplazarse a Corea, cantidad cercana a los 2,4 millones que percibirá el campeón del Open de Australia 2026.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Sinner en Corea del Sur?

El partido de exhibición entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se celebrará este sábado 10 de enero a partir de las 8:00 horas (CET), 16:00 hora local.

¿Dónde ver la exhibición entre Alcaraz y Sinner en Corea del Sur?

En España, la exhibición entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Corea del Sur se podrá ver por TV y online a través de Movistar Plus +, plataforma habitual en todo tipo de coberturas del mundo del tenis.