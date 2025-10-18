Alcaraz - Sinner: horario y dónde ver la final del Six Kings Slam hoy por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Jannik Sinner hoy sábado 18 de octubre en la final del Six Kings Slam 2025, torneo de exhibición que se disputa en Arabia Saudí. Te contamos a qué hora juega Alcaraz su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

El clásico del tenis moderno vivirá un nuevo capítulo en la final del Six Kings Slam. Alcaraz y Sinner, número 1 y número 2 volverán a medir sus fuerzas por sexta vez en lo que llevamos de año, esta vez en un torneo que no tendrá ningún tipo de impacto en el ranking ATP. Con el único asterisco de la final de Wimbledon, el de El Palmar parece haberle tomado la medida al de San Candido, tal como reflejan las cuatro victorias en los últimos cinco enfrentamientos.

Esta noche, Alcaraz y Sinner reeditarán la final de la edición anterior del Six Kings Slam, en la que la balanza se inclinó a favor del italiano (6-7, 6-3 y 6-3). Ahora, el número 1 intentará cobrarse la revancha para ser nuevo ocupante del trono en el torneo de los seis reyes y para embolsarse el jugoso botín que está en juego.

Sinner y Alcaraz, el año pasado en el Six Kings Slam, / STR / EFE

Para ganarse el billete hacia la gran final, Alcaraz tuvo que batir en la ronda previa a Taylor Fritz, rival al que se ha enfrentado en tres ocasiones a lo largo del último mes. Tal como sucedió en la final de Tokio, el murciano batió al estadounidense sin grandes complicaciones, sellando su victoria en poco más de una hora (6-4 y 6-2).

Más largo ha sido el camino de Sinner, que tuvo que apear a Tsitsipas en cuartos (2-6 y 3-6) antes de enfrentarse a Djokovic (6-4 y 6-2). Si bien es cierto que ninguno de sus dos rivales le puso en grandes aprietos, este partido adicional podría pasar factura al italiano, que aterrizó en Riad mermado físicamente tras el abandono en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai.

Sinner y Djokovic se saludan tras su partido en semifinales del Six Kings Slam / EFE

El ganador de la final del Six Kings Slam no solo se apuntará un tanto en el duelo más repetido de los tiempos recientes, también volverá de Riad con un botín de 7,5 millones de dólares, mucho más de lo que se ingresa ganando cualquiera de los cuatro Grand Slams. El premio por conseguir el título asciende a los 6 millones de dólares, cifra a la que se le tiene que añadir un millón y medio adicional por el mero hecho de participar en el torneo.

¿A qué hora juega Alcaraz contra Sinner en la final del Six Kings Slam 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, correspondiente a la final del Six Kings Slam 2025, tendrá lugar hoy sábado 18 de octubre no antes de las 20:00 horas (CET).

La gran final del torneo saudí tendrá lugar en el segundo turno del día, por lo que no dará comienzo hasta que finalice el Fritz - Djokovic. El partido por el tercer y cuarto puesto arrancará a partir de las 18:30 horas (CET).

¿Dónde ver la final del Six Kings Slam 2025 entre Alcaraz y Sinner?

En España, la final del Six Kings Slam 2025 entre Alcaraz y Sinner, así como el partido por el tercer y cuarto puesto entre Djokovic y Fritz, se podrán ver en streaming a través de Netflix, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Six Kings Slam 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, poniendo el foco en el desempeño de Carlos Alcaraz.