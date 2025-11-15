Alcaraz - Sinner: horario y dónde ver la final de las ATP Finals 2025 por TV y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Jannik Sinner este domingo 16 de noviembre en la final de las ATP Finals 2025 en lo que supondrá un nuevo capítulo de un cara a cara que se ha convertido en todo un clásico del tenis moderno. El de El Palmar quiere poner el broche a un torneo que hasta ahora le está saliendo redondo batiendo al vigente campeón y conquistando uno de los pocos trofeos que se le resiste.

El paso de Alcaraz por la presente edición del Torneo de Maestros está siendo impecable. Decidido a espantar a los fantasmas de la decepcionante edición anterior, el murciano batió sin grandes complicaciones a De Miñaur, Fritz y Musetti para sellar su pase a semifinales como primero de grupo y, de paso, asegurarse el número 1 del ranking ATP hasta final de año.

Misma contundencia mostró ante su primer rival de la fase final, Felix Auger-Aliassime. El canadiense fue arrollado ante el vendaval desplegado por Alcaraz en la primera manga y, si bien es cierto que en la segunda aguantó el tipo, nada pudo hacer para evitar la derrota. Ahora, con el billete hacia el partido por el título en el bolsillo, el de El Palmar se prepara para enfrentarse al mayor desafío del campeonato.

Sinner volverá a medir sus fuerzas con Alcaraz en una final / EFE

El último obstáculo que se interpone entre Carlos Alcaraz y el título de 'Maestro' es Jannki Sinner, su gran rival y número 2 del mundo. El italiano, que contará con el empuje del Inalpi Arena a su favor, también viene de rendir a un nivel excelente, lo que le ha llevado a derrotar a Auger-Aliassime, Zverev, Ben Shelton y De Miñaur sin ceder un solo set.

El de la noche del domingo será el decimosexto cara a cara entre Alcaraz y Sinner, sexto en el último año. Esta saga de enfrentamientos estuvo ciertamente equilibrada en sus inicios pero, tal como demuestran las ocho victorias en los últimos nueve partidos, el de El Palmar parece haberle tomado el pulso al de San Cándido.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en el US Open / EFE

¿A qué hora juega Alcaraz contra Sinner en las ATP Finals 2025?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, correspondiente a la final de las ATP Finals 2025 2025, se celebrará este domingo 16 de noviembre.

El encuentro tendrá lugar en el segundo turno del Inalpi Arena de Turín, después de la final de dobles, por lo que dará comienzo no antes de las 18:00 horas (CET).

¿Dónde ver las ATP Finals 2025 por TV y online?

En España, todos los partidos de las ATP Finals 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las ATP Finals 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.