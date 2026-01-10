En directo
TENIS
Alcaraz - Sinner, en directo: partido de exhibición en Corea del Sur, hoy en vivo
Sigue en directo el Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, partido de exhibición en Corea del Sur
Sigue el minuto a minuto en SPORT.
ALCARAZ* 5-5 SINNER | 2º SET (1-0)
¡A la red Carlos! 15 iguales.
ALCARAZ 5-5 SINNER* | 2º SET (1-0)
¡Si hombre! Qué golpeo tan magnífico como dificilísimo de Sinner... y no cede en su servicio.
ALCARAZ 5-4 SINNER* | 2º SET (1-0)
Buenísimo resto de Alcaraz. Iguales.
ALCARAZ 5-4 SINNER* | 2º SET (1-0)
Dos cintas seguidas... y se lleva el punto Carlitos. Le sonrió la suerte al murciano.
ALCARAZ 5-4 SINNER* | 2º SET (1-0)
Se va muy lejos ese revés de Carlitos... 30-0 para el italiano.
ALCARAZ 5-4 SINNER* | 2º SET (1-0)
Smash del italiano. 15-0
ALCARAZ* 5-4 SINNER | 2º SET (1-0)
Rally que se lleva el murciano para, de nuevo, recuperar la ventaja en el set. Veremos si ahora llega el break...
ALCARAZ* 4-4 SINNER | 2º SET (1-0)
Se pone por delante Alcaraz tras un inicio de juego algo dubitativo. 30-40
ALCARAZ* 4-4 SINNER | 2º SET (1-0)
¡Primera doble falta del partido! Se la apunta Carlitos. 15 iguales.
ALCARAZ 4-4 SINNER | 2º SET (1-0)
Quiso pillar por sorpresa Alcaraz a Sinner, pero su revés se queda en la red. Punto largo que se lleva el italiano. Juego para él.
