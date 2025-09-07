Alcaraz - Sinner en directo | Final del US Open 2025, hoy en vivo

Alcaraz y Sinner volverán a verse las caras en una gran final / Thibault Camus / AP

15º DUELO

En total son 14 los partidos que ya han jugado Alcaraz y Sinner entre ellos. Desde la victoria del murciano en el Masters 1000 de París hasta la reciente final del Masters 1000 de Cincinnati hace apenas tres semanas.

9-5 domina Carlitos el H2H particular, con pleno de victoria el pasado año (Indian Wells, Roland Garros y Pekín) y tres más este año (Roma, la final de Roland Garros y Cincinnati) por la única de Sinner (final de Wimbledon).