En Directo
US OPEN
Alcaraz - Sinner en directo | Final del US Open 2025, hoy en vivo
Última hora en directo del Alcaraz - Sinner, final del US Open.
15º DUELO
En total son 14 los partidos que ya han jugado Alcaraz y Sinner entre ellos. Desde la victoria del murciano en el Masters 1000 de París hasta la reciente final del Masters 1000 de Cincinnati hace apenas tres semanas.
9-5 domina Carlitos el H2H particular, con pleno de victoria el pasado año (Indian Wells, Roland Garros y Pekín) y tres más este año (Roma, la final de Roland Garros y Cincinnati) por la única de Sinner (final de Wimbledon).
UNA RIVALIDAD QUE YA ES ÚNICA
Nueva York vivirá la tercera final consecutiva entre Alcaraz y Sinner en un Grand Slam. Tercera en una temporada, algo que no había sucedido nunca en la Era Open y que solo Djokovic y Nadal pudieron superar entre 2011 y 2012.
De Wimbledon 2011 a Roland Garros 2012, dejando en cuatro el número de veces consecutivas.
Datos que demuestran que el dominio actual del italiano y el español es absoluto. París fue para Carlos, Londres para Jannik. Nueva York decantará la balanza.
6-4 O 5-5
La final de hooy servirá para volver a cambiar el cara a cara particular entre ambos en cuanto a triunfos en Grand Slam. Alcaraz busca volver a coger distancia tras la derrota en Wimbledon.
Por su parte, Sinner quiere igualar el contador por primera vez desde que Alcaraz ganó en Nueva York en 2022.
PROBLEMAS PARA ALCARAZ
Hay noticia ya desde Nueva York dos horas antes de empezar. Ante la previsión de posible lluvia durante la tarde - noche, la organización ha decidido jugar el partido con el techo cerrado, algo que beneficia mucho más al italiano que no a Carlos.
Sin viento y con menos bote de pelota, Sinner es un maestro. Los número del italiano bajo cubierta no auguran buenos prónosticos, aunque el único precedente entre ambos (Masters 1000 París 2021) cayó del lado del español.
Pese a ello, el estadio más grande del planeta tenis disimula algo más los efectos de su techo que se instaló en 2016, a la espera de que Alcaraz lo convierta en un complemento más de su sexta corona.
LA GRAN FINAL
Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo día de US Open. El último y el más importante. El de la gran final masculina con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en busca la gloria en Estados Unidos.
Será a partir de las 20:00 horas en España. Hasta entonces, toda la previa aquí en SPORT.
- Joan Camprubí, de Som un Clam: 'Participaremos de manera activa y con impacto en unas elecciones
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- ¡Bardghji podrá jugar contra el Valencia!
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Thiago Alcántara vuelve al Barça
- Flick 'mima' a Jofre Torrents y le evita el riesgo de jugar con el filial
- Carlos Martínez zanja la polémica sobre de qué equipo es: 'Hace años que me da igual