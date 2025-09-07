Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

US OPEN

Alcaraz - Sinner en directo | Final del US Open 2025, hoy en vivo

Alcaraz y Sinner

Alcaraz y Sinner / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Última hora en directo del Alcaraz - Sinner, final del US Open.

Actualizar

UNA RIVALIDAD QUE YA ES ÚNICA

Nueva York vivirá la tercera final consecutiva entre Alcaraz y Sinner en un Grand Slam. Tercera en una temporada, algo que no había sucedido nunca en la Era Open y que solo Djokovic y Nadal pudieron superar entre 2011 y 2012.

De Wimbledon 2011 a Roland Garros 2012, dejando en cuatro el número de veces consecutivas.

Datos que demuestran que el dominio actual del italiano y el español es absoluto. París fue para Carlos, Londres para Jannik. Nueva York decantará la balanza.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email
Alcaraz vs Sinner, la mayor rivalidad del tenis actual

Alcaraz vs Sinner, la mayor rivalidad del tenis actual

SPORT

PROBLEMAS PARA ALCARAZ

Hay noticia ya desde Nueva York dos horas antes de empezar. Ante la previsión de posible lluvia durante la tarde - noche, la organización ha decidido jugar el partido con el techo cerrado, algo que beneficia mucho más al italiano que no a Carlos.

Sin viento y con menos bote de pelota, Sinner es un maestro. Los número del italiano bajo cubierta no auguran buenos prónosticos, aunque el único precedente entre ambos (Masters 1000 París 2021) cayó del lado del español.

Pese a ello, el estadio más grande del planeta tenis disimula algo más los efectos de su techo que se instaló en 2016, a la espera de que Alcaraz lo convierta en un complemento más de su sexta corona.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMAS