En directo
TENIS
Alcaraz - Sinner, en directo: final del Six Kings Slam, tenis en vivo hoy
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan hoy en la final del Six Kings Slam
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner juegan hoy la final el torneo del Six Kings Slam. Sigue en directo el partido en SPORT.es
ALCARAZ* 1-2 SINNER | 1er SET (0-0)
Primer saque abierto de Alcaraz... y primer juego para el español.
40-15
ALCARAZ* 0-2 SINNER | 1er SET (0-0)
Al pasillo el revés paralelo de Sinner. Algo forzado.
30-15
ALCARAZ* 0-2 SINNER | 1er SET (0-0)
Buen segundo saque del español. El resto se fue largo.
15-15
ALCARAZ* 0-2 SINNER | 1er SET (0-0)
Hace la dejada Carlos, se la devuelve Sinner y acaba haciendo un contrapié perfecto.
15-0
ALCARAZ* 0-2 SINNER | 1er SET (0-0)
Falla Jannik Sinner cuando intentaba sacar la derecha y subir a la red.
ALCARAZ* 0-2 SINNER | 1er SET (0-0)
Saque directo de Sinner para acabar con el juego y confirmar el break.
30-30
ALCARAZ 0-1 SINNER* | 1er SET (0-0)
Gran punto entre ambos, que acaba de nuevo con error de Sinner.
30-15
ALCARAZ 0-1 SINNER* | 1er SET (0-0)
Revés paralelo de Jannik Sinner, con Alcaraz haciendo la estatua.
15-15
ALCARAZ 0-1 SINNER* | 1er SET (0-0)
Gran primer saque del italiano. No vuelve el resto.
0-15
ALCARAZ 0-1 SINNER* | 1er SET (0-0)
Intercambio de golpes y falla con el revés Sinner.
