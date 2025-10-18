Alcaraz - Sinner, en directo: final del Six Kings Slam, tenis en vivo hoy

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner juegan hoy la final el torneo del Six Kings Slam. Sigue en directo el partido en SPORT.es

ALCARAZ* 1-2 SINNER | 1er SET (0-0) Primer saque abierto de Alcaraz... y primer juego para el español.

40-15 ALCARAZ* 0-2 SINNER | 1er SET (0-0) Al pasillo el revés paralelo de Sinner. Algo forzado.

30-15 ALCARAZ* 0-2 SINNER | 1er SET (0-0) Buen segundo saque del español. El resto se fue largo.

15-15 ALCARAZ* 0-2 SINNER | 1er SET (0-0) Hace la dejada Carlos, se la devuelve Sinner y acaba haciendo un contrapié perfecto.

15-0 ALCARAZ* 0-2 SINNER | 1er SET (0-0) Falla Jannik Sinner cuando intentaba sacar la derecha y subir a la red.

ALCARAZ* 0-2 SINNER | 1er SET (0-0) Saque directo de Sinner para acabar con el juego y confirmar el break.

30-30 ALCARAZ 0-1 SINNER* | 1er SET (0-0) Gran punto entre ambos, que acaba de nuevo con error de Sinner.

30-15 ALCARAZ 0-1 SINNER* | 1er SET (0-0) Revés paralelo de Jannik Sinner, con Alcaraz haciendo la estatua.

15-15 ALCARAZ 0-1 SINNER* | 1er SET (0-0) Gran primer saque del italiano. No vuelve el resto.