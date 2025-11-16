Alcaraz - Sinner, en directo: la final de las Nitto ATP Finals, en vivo hoy

Entre Sinner y Alcaraz se han repartido los cuatro Grand Slam de este año, coincidiendo en tres de cuatro finales, con la excepción de un Open de Australia que se anotó Sinner superando a Alexander Zverev. De hecho, italiano y español se han enfrentado en la pelea por los títulos en cinco ocasiones este año, además de la final en el Six Kings Slam, el torneo de exhibición que organiza Arabia Saudí.