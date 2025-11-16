Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
TENIS

Alcaraz - Sinner, en directo: la final de las Nitto ATP Finals, en vivo hoy

Sigue en directo el partido entre Carlos Alcaraz yJannik Sinner de la gran final de las Nitto ATP Finals

ATP Finals | Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime, en imágenes

ATP Finals | Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime, en imágenes / Agencias

Arnau Montserrat

Última hora en vivo de la gran final de las Nitto ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

