En directo
TENIS
Alcaraz - Sinner, en directo: la final de las Nitto ATP Finals, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Carlos Alcaraz yJannik Sinner de la gran final de las Nitto ATP Finals
Arnau Montserrat
Última hora en vivo de la gran final de las Nitto ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
No ha perdido ningún set, no le han roto ni un solo servicio... Sinner llega a la final de las Nitto ATP Finals a un nivel superlativo.
Alcaraz se impuso en su semifinal al canadiense Felix Auger-Aliassime por un contudente 6-2, 6-4 y Jannik Sinner hizo lo propio con el australiano Alex de Miñaur por 7-5, 6-2.
Entre Sinner y Alcaraz se han repartido los cuatro Grand Slam de este año, coincidiendo en tres de cuatro finales, con la excepción de un Open de Australia que se anotó Sinner superando a Alexander Zverev. De hecho, italiano y español se han enfrentado en la pelea por los títulos en cinco ocasiones este año, además de la final en el Six Kings Slam, el torneo de exhibición que organiza Arabia Saudí.
De Rafa a Carlos. 12 años después un español peleará de nuevo por ser el 'Maestro' de la temporada.
