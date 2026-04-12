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Alcaraz - Sinner en directo: Final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo hoy

Sigue en directo la final del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz buscará el título en Montecarlo ante Sinner

Alcaraz buscará el título en Montecarlo ante Sinner / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultado en vivo de la final del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

FINAL MASTERS 100 MONTECARLO
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