Alcaraz - Sinner en directo: Final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo hoy

SOLO PUEDE QUEDAR UNA

Una final que además pondrá fin a una de las dos rachas que acumulan ambos jugadores.

Carlos Alcaraz llega lanzado con 17 victorias consecutivas en tierra batida, mientras que Jannik Sinner también atraviesa un gran momento con 16 triunfos seguidos, tras completar el Sunshine Double en marzo.

Ambos llegan en racha a Montecarlo, donde hay mucho en juego: el campeón del torneo saldrá como número 1 del mundo.