En directo
TENIS
Alcaraz - Sinner en directo: Final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo hoy
Sigue en directo la final del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner
Última hora y resultado en vivo de la final del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
SOLO PUEDE QUEDAR UNA
Una final que además pondrá fin a una de las dos rachas que acumulan ambos jugadores.
Carlos Alcaraz llega lanzado con 17 victorias consecutivas en tierra batida, mientras que Jannik Sinner también atraviesa un gran momento con 16 triunfos seguidos, tras completar el Sunshine Double en marzo.
Ambos llegan en racha a Montecarlo, donde hay mucho en juego: el campeón del torneo saldrá como número 1 del mundo.
- Barcelona - Espanyol: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
- El error del Barça con Vitor Roque
- El Monaco resuelve las dudas sobre Ansu Fati: ejercerá la opción de compra
- La convocatoria del Barça ante el Espanyol
- La chocante predicción de Laporta con Mbappé, Florentino y el Real Madrid en 2024
- Las redes estallan contra Matias Prats por sus palabras tras el Real Madrid-Girona: 'Lo de ayer era un homenaje al ínclito Negreira
- El VAR anuló un gol por fuera de juego surrealista al Barça
- Lo que no se vio del Real Madrid - Girona: el Bernabéu pierde la cabeza, Camavinga se condena para siempre y Mbappé suspira con Vinicius