Alcaraz - Sinner, en directo: final del Masters 1000 de Cincinnati, en vivo

SEGUNDA FINAL EN CINCINNATI

Es la segunda vez que Carlos Alcaraz disputa la final del Masters 1000 de Cincinnati. Fue finalista hace dos años, pero cayó ante Novak Djokovic en tres ajustadísimos sets (7-5, 6-7, 6-7).

Jannik Sinner , por su parte, defiende la corona del año pasado, cuando se impuso en la final al americano Frances Tiafoe en dos sets.