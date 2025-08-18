Suscripción

Alcaraz - Sinner, en directo: final del Masters 1000 de Cincinnati, en vivo

El español y el italiano se vuelven a ver las caras en la lucha por el título

Carlos Alcaraz se enfrenta a Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz se enfrenta a Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinnati / X

Miquel Roca

Sigue el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, correspondiente a la final del Masters 1.000 de Cincinnati.

