Alcaraz - Sinner, en directo: final del Masters 1000 de Cincinnati, en vivo

Sigue el partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, correspondiente a la final del Masters 1.000 de Cincinnati.
ALCARAZ-SINNER 2-0, 30-0
Vuelve por sus fueros Alcaraz. Una doble falta y un error no forzado de Sinner le colocan con un 0-30 que amenaza con ser otro break.
ALCARAZ-SINNER 2-0
Se apunta el segundo juego Alcaraz. Le ha costado más que el primero ante un Sinner que empieza a despertar, pero consolida el break el del Palmar.
ALCARAZ-SINNER 1-0, A-40
Se le va larga la bola a Sinner. Segunda oportunidad para Alcaraz de poner el 2-0 en el marcador.
ALCARAZ-SINNER 1-0, 40-30
Le cuesta algo más que en e primero al resto pero Carlos Alcaraz se acerca al segundo juego. 40-30 para el murciano.
ALCARAZ-SINNER 1-0, 15-15
Seis puntos ha necesitado Jannik Sinner para apuntarse el primero. Se ha ido largo el passing de Alcaraz, que está sirviendo para consolidar el break inicial.
ALCARAZ-SINNER 1-0
Primer juego y primer break para Carlos Alcaraz. Y con una superioridad incontestable. Le ha roto el juego en blanco al número 1 del mundo.
ALCARAZ-SINNER 30-0
Empieza bien Carlos Alcaraz, que gana los dos primeros puntos y está a medio camino de abrir el partido con break.
EMPIEZA LA FINAL
Arranca el partido. Saque inicial para Jannik Sinner.
SEGUNDA FINAL EN CINCINNATI
Es la segunda vez que Carlos Alcaraz disputa la final del Masters 1000 de Cincinnati. Fue finalista hace dos años, pero cayó ante Novak Djokovic en tres ajustadísimos sets (7-5, 6-7, 6-7).
Jannik Sinner , por su parte, defiende la corona del año pasado, cuando se impuso en la final al americano Frances Tiafoe en dos sets.
EN LA PISTA
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han comparecido ya en la pista central del Lindner Family Tennis Center. Proceden al sorteo con el juez de silla, y en breve ultimarán su calentamiento antes del inicio del partido.
La hora oficial estaba fijada para las 21:05 h, pero como es habitual en los eventos deportivos en Estados Unidos empezará con unos minutos de retraso.
