Ni Alcaraz, ni Sinner: la derecha más potente la tiene... ¡Sabalenka!

Aryna Sabalenka es la máxima favorita para levantar el último Grand Slam del año en el circuito femenino: el US Open. La jugadora bielorrusa se impuso en cuartos de final a la campeona olímpica Qinwen Zheng, luciendo una gran derecha que nadie puede igualar en el mundo del tenis. Ni siquiera los chicos.

La número dos del mundo buscará estar en la gran final del sábado, pero antes deberá ganar a la estadounidense Emma Navarro, verdugo de Paula Badosa en cuartos de final. Sería la primera vez que ganase el US Open en la modalidad individual, ya que en dobles se alzó como campeona junto a Elise Mertens en 2019.

Sabalenka se verá las caras con Navarro liderando una increíble estadística en este torneo. El propio US Open publicó los y las tenistas que golpeaban, de media, más fuerte de derecha. Sorprendentemente, el primer nombre no fue el de ningún tenista de la ATP, sino el de la número dos del mundo en la WTA.

Las estadísticas del torneo muestran que Sabalenka suele golpear de derecha de media a 80 millas por hora (129 km/h), una cifra que supera la velocidad de la derecha de Alcaraz, que golpeaba a 79 mph (127 km/h); Sinner, que lo hizo a 78 (126 km/h); y Djokovic, que promediaba 76 mph (122 km/h).

Sabalenka opina sobre la estadística

La bielorrusa fue preguntada por esta estadística tras uno de sus partidos en el US Open. "He visto mis estadísticas de mi derecha y no me puedo creer que sea la más rápida. Me siento algo incómoda por estar en la cima y golpear más fuerte que estos chicos”, aseguró la tenista.

Sabalenka sueña con conseguir el tercer Grand Slam de su carrera, después de conquistar el Open de Australia en 2023 y 2024, y acercarse un poco más al número uno del mundo. Una tenista que golpea de derecha como nadie en el mundo y que afirma que el tenis femenino "ha mejorado mucho en los últimos años".