Alcaraz y Sinner comparten sensaciones en Cincinnati: "Tenemos años por delante"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ya se han encontrado en el que será el próximo reto deportivo al que se enfrentan ambos: el Masters de Cincinnati. Los dos grandes referentes actuales del tenis vuelven a las pistas para demostrar su máximo nivel tras unas semanas de vacaciones.

Tanto el español como el italiano han conseguido cosechar éxitos brillantes esta temporada, Alcaraz en Roma, Roland Garros, y Queen's y Jannik Sinner conquistó el Abierto de Australia y se hizo con la hierba de Wimbledon.

En la rueda de prensa previa al Masters 1000 de Cincinnati, el del Palmar atendió a los medios de comunicación haciendo una valoración del duopolio creado por él y el actual número 1 del mundo. "Ambos hemos conseguido cosas muy importantes en muy poco tiempo, me pone muy contento ver la rivalidad que estamos forjando y creo que tenemos años por delante para seguir haciéndolo. Hay que dejar que la gente hable de nosotros, yo no pienso demasiado en eso, ya se verá hasta dónde llegamos", aseguró el murciano.

Ha sido esta posición tan preciada que ocupa Sinner lo que ha hecho que desde Italia le manden un toque de atención. El exjugador Paolo Bertolucci en una columna de opinión en 'La Gazzetta dello Sport' habló sobre esta situación peligrosa para Sinner: "En Cincinnati, Sinner tendrá que rendir inmediatamente a un alto nivel para consolidar los puntos que ha ganado o compensar los que perderá. Tendrá que cuidarse de Carlos Alcaraz, que es su único rival por el puesto de número 1", sentenciaba Bertolucci.

Para añadir lo siguiente: "El español ha seguido el mismo camino que Sinner y también regresará a las pistas en Cincinnati. Pero, a diferencia del italiano, y aunque esté por detrás en el ranking, tendrá muy pocos puntos que defender en esta última recta de la temporada 2025", concluía el extenista.

Cincinatti será para ambos el único torneo sobre cemento estadounidense previo al último grande del año, el US Open. Donde Sinner tratará de defender el título de campeón que ganó en 2024. Alcaraz no ha sido el único en hablar con la prensa. Antes de que el torneo de el pistoletazo de salida, Sinner habló entre otras muchas cosas, de cómo se encuentra, de sus problemas en el codo y del regreso después de Roland Garros y Wimbledon.

"El codo está bien. Hoy ha sido la primera vez que me he puesto una manga porque me gustaba la sensación que me daba. Da un poco más de impacto con la pelota, es ligeramente más estable. Esa es mi opinión y me gustó en Wimbledon. Tengo que ver cómo es cuando hace mucho calor y humedad, porque es un poco diferente, así que es algo que voy a tener en cuenta, pero me encanta la sensación que da al golpear", confesó Jannik Sinner en el Media Day.

El transalpino reconoció que, hasta para él, el nivel que demostró en la final en el All England Club después de lo de Roland Garros, fue sorprendente. "Esta vez fue muy diferente también porque lo que había vivido antes en el Grand Slam anterior, en Roland Garros, lo que pasó allí y volver y mostrar este nivel en algunos momentos también me sorprendió. Obviamente, estoy muy feliz. Me tomé un tiempo libre para ver a mi familia, amigos y personas muy importantes. Después de eso, volví a entrenar, tratando de estar lo más preparado posible para esta gira, que también es muy importante".

Sensaciones parecidas tuvo 'Carlitos' con relación al partido en la hierba de Londres. El tenista explicó que perder era algo que en un momento u otro iba a suceder. "Fue una situación nueva para mí perder una final de Grand Slam, pero hay que estar preparado para eso. Obviamente, no quería que sucediera jamás, pero salí de pista orgulloso y feliz, sonriendo al pensar que en algún momento tenía que suceder porque a todos los tenistas de la historia les ha pasado. Me llevó unas horas superar la derrota, sabiendo que tengo muchas cosas que mejorar. Solo podía sentirme agradecido por haber vivido una final de Wimbledon, me fui orgulloso de lo que hice", confesó un Carlos Alcaraz quien tratará de salir victorioso de Cincinnati 2025 y con un objetivo muy claro: "recuperar el número 1 del mundo".