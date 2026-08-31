Alcaraz se sincera tras su vuelta: "Lo más complicado es el miedo que tienes dentro"

Como si el tiempo no hubiera pasado regresó a la acción Carlos Alcaraz tras su lesión de muñeca que sufrió el pasado mes de abril. Por lo menos en cuanto a su juego, que pese a verse algo trabado en el inicio del partido se fue dejando ir poco a poco hasta acabar cuajando una actuación de nivel para superar al ruso Safiullin.

Pero para el murciano, la espera se hizo larga y así lo explicó tras el partido. "Lo extrañaba. Extrañaba la energía del público. Extrañaba la competición. Extrañaba todo. Estoy muy feliz de volver a competir" mencionó con una sonrisa de oreja a oreja.

US Open | Carlos Alcaraz - Roman Safiullin. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

En los micrófonos de Movistar +, el murciano se abrió algo más explicando que el miedo es el mayor freno en todo un proceso así. "Lo más complicado es el miedo que tú tienes dentro y eso es lo más difícil de gestionar. Ha sido un proceso lento con mucha incertidumbre" aseguró, explicando también en el miedo previo a volver a competir por ver como respondería la muñeca.

Por lo visto, de dolor no hubo alguno y la muñeca respondió a las mil maravillas a la espera de ir mejorando día a día. "El nivel será mejor seguro. Vengo a disfrutar, sin expectativas, pero ya estamos aquí" aseguró el murciano, que ahora espera al portugués Jaime Faria en la segunda ronda de un torneo que no dudó en sentenciar como uno de los más especiales.

07/09/2025 TENNIS - US OPEN 2025. El tenista español Carlos Alcaraz anunció este jueves que estará en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada donde defiende título, después de una ausencia de cuatro meses sin jugar, lesionado en su muñeca derecha desde el torneo de Barcelona en abril. DEPORTES Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press / Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Eur / Europa Press

En Nueva York Carlitos se alzó en 2022 con su primer Grand Slam y repitió el pasado año con la que es probablemente su mejor actuación completa de toda su carrera.

"En esta pista se hizo realidad mi sueño" sentenció para terminar a la espera de verle de nuevo este próximo miércoles en busca de dar otro paso de gigante en su recuperación y también en su camino por revalidar el título, algo que tras ver el nivel en su debut ya no es tan un sueño imposible.