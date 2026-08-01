Alcaraz sigue con su puesta a punto para Cincinnati

Carlos Alcaraz sigue ultimando detalles para su vuelta a las pistas tras más de cien días inactivo por lesión. El murciano, que ya se dejó ver este pasado viernes entrenando por primera vez en las pistas de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia en El Palmar, volvió a hacer lo propio en la mañana de este sábado.

A pesar de las altas temperaturas que está registrando la ciudad de Murcia, Carlitos completó la sesión de entrenamiento al aire libre, demostrando una vez más su compromiso y dedicación para llegar en las mejores condiciones a sus próximos retos, poniendo el foco en la cita del Masters 1000 de Cincinnati (13 al 23 agosto), que si nada se tuerce será su regreso y la cita ideal para preparar el desembarco al US Open, donde defiende el título conseguido contra Sinner el pasado año.

Carlos Alcaraz entrenando en El Palmar / Real Sociedad Club de Campo de Murcia

Con su nuevo look y todo su equipo, el tenista de El Palmar volvió a dejar otro día más buenas sensaciones de cara a seguir confiar en que su regreso será el esperado por todos desde hace ya semanas.

Pese a que el murciano luce ya sin problemas en la muñeca, es consciente de que su 100% está lejos y que la cita en Cincinnati no será en su máximo esplendor físico, dejando a un lado la importancia de los resultados en estos primeros pasos en su regreso al circuito.

Real Sociedad Club de Campo de Murcia

Si todo va según lo previsto, la idea de Carlitos es poder llegar al 100% al tramo final de año, donde residen dos de sus grandes objetivos que todavía faltan en sus vitrinas. Las ATP Finals, que volverán a disputarse en Turín, y la Copa Davis, que con la irrupción de Jódar en el circuito, vuelve a abrirse la esperanza para que España pueda conquistar una Ensaladera que es el gran deseo de Carlitos tras tener ya los cuatro Grand Slams en su poder.