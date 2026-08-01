TENIS
Alcaraz sigue con su puesta a punto para Cincinnati
El tenista murciano volvió a ejercitarse al aire libre con la vista puesta en Cincinnati
Carlos Alcaraz sigue ultimando detalles para su vuelta a las pistas tras más de cien días inactivo por lesión. El murciano, que ya se dejó ver este pasado viernes entrenando por primera vez en las pistas de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia en El Palmar, volvió a hacer lo propio en la mañana de este sábado.
A pesar de las altas temperaturas que está registrando la ciudad de Murcia, Carlitos completó la sesión de entrenamiento al aire libre, demostrando una vez más su compromiso y dedicación para llegar en las mejores condiciones a sus próximos retos, poniendo el foco en la cita del Masters 1000 de Cincinnati (13 al 23 agosto), que si nada se tuerce será su regreso y la cita ideal para preparar el desembarco al US Open, donde defiende el título conseguido contra Sinner el pasado año.
Con su nuevo look y todo su equipo, el tenista de El Palmar volvió a dejar otro día más buenas sensaciones de cara a seguir confiar en que su regreso será el esperado por todos desde hace ya semanas.
Pese a que el murciano luce ya sin problemas en la muñeca, es consciente de que su 100% está lejos y que la cita en Cincinnati no será en su máximo esplendor físico, dejando a un lado la importancia de los resultados en estos primeros pasos en su regreso al circuito.
Si todo va según lo previsto, la idea de Carlitos es poder llegar al 100% al tramo final de año, donde residen dos de sus grandes objetivos que todavía faltan en sus vitrinas. Las ATP Finals, que volverán a disputarse en Turín, y la Copa Davis, que con la irrupción de Jódar en el circuito, vuelve a abrirse la esperanza para que España pueda conquistar una Ensaladera que es el gran deseo de Carlitos tras tener ya los cuatro Grand Slams en su poder.
- Contratiempo para los fichajes de Diomande y Rodri
- La profesora de universidad de Mikel Oyarzabal: 'Estaba en un piso compartido con sus amigos de Eibar y él era como uno más. Podía venir a clase y compaginaba entrenamientos con la asistencia, hasta que empezó a despuntar
- La condición económica que pone el Real Madrid para dejar salir a Vinicius
- Nuevo revés en la vida privada de Nico Williams
- El Arsenal despeja al Barça el camino por Julián Álvarez
- Vlahovic: decisión inminente
- El Madrid fichará a Diomande por 120 millones de euros
- El Manchester City exige al Real Madrid 75 millones de euros por Rodri