Alcaraz: "Siento que los partidos dependen de mí"

Carlos Alcaraz ya está listo para la gran cita de Roland Garros. El tenista murciano compareció ante los medios de comunicación y analizó su camino hasta la final y sus sensaciones para este torneo. El número dos del mundo defenderá el título que conquistó el año pasado ante el alemán Alexander Zverev.

"Me estoy encontrando cómodo, contento con el nivel que estoy alcanzando. Pero es verdad que la mayor parte de los partidos sí siento que dependen de mí, de si encuentro el buen camino, la buena dirección, si soy capaz de disfrutar", comentó el jugador, que llega a París después de coronarse como campeón del Masters 1000 de Roma.

Alcaraz tan solo ha perdido un partido en esta gira de tierra batida. Fue contra Holger Rune en la final del Barcelona Open, en la que acusó el gran desgaste de jugar dos torneos consecutivos. De hecho, el tenista de El Palmar tuvo que bajarse de Madrid, para luego afrontar Roma con un mayor descanso y ganar en la final a Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz, campeón en Roma / EFE

El español reconoció que la rivalidad con el italiano "es bonita" y obliga a ambos a elevar el nivel, aunque advierte de que no siempre le ganará y que tendrá que estar "preparado" para cuando eso suceda. Alcaraz y Sinner solo se podrían ver en una hipotética final de Roland Garros, que sería la primera en que ambos jugadores competirían por un Grand Slam.

"Ocupa un lugar muy especial para mí. He visto jugar allí a muchos tenistas españoles, incluido Rafa Nadal. Recuerdo que, de niño, volvía corriendo del colegio para encender la televisión y lo único que quería era pasarme la tarde viendo los partidos", comentaba el español al aterrizar en París.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tras la final de Roma / EFE

Sorprendentemente, aunque haya conseguido grandes éxitos en tierra batida, Charly no cree que sea su mejor superficie. "No diría que es mi superficie favorita (risas). Creo que es más la pista dura, pero crecí jugando en tierra batida. Cuando empecé, solo quería jugar en tierra batida. No pisé una pista dura hasta los 11 o 12 años. La tierra batida siempre es especial para los jugadores españoles".

Nishikori, primera piedra en el camino

"También ayuda mucho estar muy bien rodeado y creo que eso es lo que he conseguido. Estoy con grandes personas, profesionales, que me ayudan a ser mejor jugador y mejor persona. Mis padres también han desempeñado un papel esencial"

Alcaraz debutará este lunes en primera ronda contra el japonés Kei Nishikori. Un debut a priori asequible que le permitirá ir cogiendo forma para los próximos duelos, que irán siendo cada vez más exigentes. Aun así, el sorteo le sonrió notablemente, evitando hasta la final a rivales de entidad como Sinner, Djokovic, Zverev o Draper.