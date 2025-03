Alcaraz: "Me siento como en casa, la defensa del título ha comenzado"

Carlos Alcaraz aseguró que se siente "como en casa" en Indian Wells, donde arrancó la defensa de su doble corona con un sólido triunfo por 6-4 y 6-2, contra el francés Quentin Halys.

Las palabras de Alcaraz

"No fue un partido fácil, no fue fácil controlar las emociones, controlar los nervios. Estaba nervioso al comienzo, sabía que tenía que estar concentrado, estar tranquilo, controlar la emoción y jugar un buen tenis", dijo Alcaraz a pie de pista tras su victoria en 67 minutos frente a Halys. "Luego pasaron los nervios y lo hice bastante bien. La defensa del título ha comenzado", añadió el murciano, número tres del ránking mundial.

Alcaraz afrontará al canadiense Denis Shapovalov en la tercera ronda del torneo, en el que ya es el jugador con mejor ránking tras la eliminación del alemán Alexander Zverev contra el holandés Tallon Griekspoor.

Carlos Alcaraz arrancó con buen pie la defensa de su título en Indian Wells / EFE

Como en casa

"Me siento en casa aquí, es importante para que juegue un buen tenis. Las condiciones son buenas, me encanta jugar aquí. Los aficionados han sido muy buenos conmigo y este apoyo me ayuda", dijo Alcaraz.

El murciano añadió que le faltan "pequeñas cosillas" por mejorar de cara al siguiente partido pero destacó que sigue con "confianza alta".