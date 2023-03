Alcaraz: "Ha sido uno de los partidos en los que mejor he restado en mi carrera"

Asegura que ese detalle ha marcado "la diferencia" y revela que no ha "notado ninguna presión" De su próximo rival, Sinner, destaca "la presión que te mete en cada momento"

Carlos Alcaraz, que se clasificó este jueves para las semifinales de Indian Wells, se mostró muy satisfecho por haber derrotado por primera vez a Felix Auger-Aliassime y también por su gran capacidad de respuesta al saque del canadiense. "La diferencia ha sido el resto. Ha sido uno de los partidos que mejor he restado de toda mi carrera. Ha sido una gran clave para ganar este partido. También he aprovechado las oportunidades que he tenido, que en los partidos anteriores contra Felix no pude", explicó en la rueda de prensa. "También he jugado muy suelto. No he notado ninguna presión, he disfrutado al máximo, como es mi juego: subiendo a la red, haciendo dejadas, pegando grandes tiros...", añadió.

Después de tres derrotas en sus tres primeros partidos contra él, Alcaraz se quitó este jueves la espina contra Auger-Aliassime y se llevó el triunfo en los cuartos de final de Indian Wells por un doble 6-4 en dos horas. El español, que jugará sus segundas semifinales consecutivas en el torneo del desierto californiano (en 2022 perdió ante Rafa Nadal), se enfrentará al italiano Jannik Sinner por un puesto en la final. "Lo más peligroso que tiene Jannik es la presión que te mete en cada momento. Es un jugador que le pega muy bien a la bola, le pega muy fuerte, está intentando siempre pegar hacia delante. Y la exigencia de cada punto es lo más peligroso que tiene", describió. "Creo que la clave va a estar en intentar estar concentrado en cada punto, intentar pegarle más fuerte que él (sonríe) e intentar dominar", agregó

Número 13 del ránking mundial, Sinner doblegó en 2022 a Alcaraz en la final de Umag y le eliminó en octavos de Wimbledon, pero en los cuartos del Abierto de EEUU cayó ante el murciano tras un encuentro apasionante. Acerca de Indian Wells, Alcaraz destacó que se siente particularmente cómodo en este torneo conocido popularmente como "el quinto Grand Slam". "Aquí tengo bonitos recuerdos sobre todo con una gran semifinal contra Rafa, que fue mi primera semifinal en un Masters 1000. Tengo un especial cariño a este torneo y también la gente es increíble. Se vuelca mucho en mí y siento mucho el cariño en cada entrenamiento y en cada partido", apuntó.

Aunque admitió asimismo que también tiene alicientes "fuera de pista" en Indian Wells: "Adoro jugar al golf, que es una buena manera de desconectar, y aquí es como un paraíso prácticamente. "Es un torneo súper especial y por eso tengo muchas ganas de levantar el título aquí", añadió un Alcaraz que, si se corona en Indian Wells, recuperará el número uno del mundo, ahora en poder del serbio Novak Dkojovick.

Sin embargo, no parece que liderar el ranking sea una prioridad ahora mismo para él tal y como respondió a una pregunta en inglés sobre si preferiría ganar un grand slam o ser número uno. "Es difícil elegir una pero diría ganar un grande", afirmó.