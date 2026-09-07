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Alcaraz - Shelton: horario y dónde ver el partido del US Open 2026 por TV y en directo

A qué hora juega Alcaraz su próximo partido y en qué canal de TV ver los cuartos de final del US Open 2026 desde España

Donde ver el torneo de US Open 2026

Alcaraz se enfrenta a Ben Shelton en los cuartos de final del US Open 2026

Alcaraz se enfrenta a Ben Shelton en los cuartos de final del US Open 2026 / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Carlos Alcaraz se prepara para salir a escena en la segunda semana del US Open 2026. El poco rodaje con el que el de El Palmar llegaba a Nueva York por culpa de su fatídica lesión de muñeca no invitaba al optimismo, pero victoria a victoria se ha encargado de recordar que siempre que esté en liza es firme candidato a conquistar cualquier torneo en el que participe.

Después de superar sin grandes complicaciones a Safiullin, Faria y Wu, Alcaraz solventó con nota su primera gran prueba de nivel ante el ídolo local Tommy Paul. El estadounidense llegaba confiado tras doblegar a Bublik en cinco mangas, pero nada pudo hacer para contener el vendaval desplegado por el murciano.

El próximo rival de Alcaraz en el US Open 2026 será Ben Shelton, el número 9 del mundo. El estadounidense está consiguiendo reencontrarse con su mejor versión y, tras dejar por el camino a raquetas de la talla de Hurkacz, Shapovalov o Tsitsipas, promete vender caro el billete hacia la penúltima ronda del torneo.

Shelton celebra en el US Open

Shelton celebra en el US Open / EFE

¿A qué hora juega Alcaraz contra Shelton en el US Open 2026?

El partido entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton, correspondiente a los cuartos de final del US Open 2026, se disputará en la madrugada del martes 8 al miércoles 9 de septiembre.

El cruce tendrá lugar en el último turno de la Arthur Ashe, por lo que dará comienzo alrededor de las 2:30 horas (CEST), una vez finalice el partido entre Pegula y Emma Navarro.

¿Dónde ver por TV los partidos de Alcaraz del US Open 2026?

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

El próximo partido de Alcaraz, así como los de hipotéticas rondas posteriores, serán emitidos en el dial 7 o #Vamos, reservados para los cruces más importantes, mientras que el resto de enfrentamientos también serán ofrecidos a través del paquete Deportes+.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el US Open 2026 a través de nuestras crónicas, prestando especial atención al desempeño de Alcaraz.

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A qué hora y dónde ver el Alcaraz - Shelton del US Open

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