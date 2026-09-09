Alcaraz - Shelton, en directo: Cuartos de final del US Open 2026 en vivo

TIAFOE EN 'SEMIS'

El ganador de este Alcaraz - Shelton ya sabe que tendrá a Frances Tiafoe como rival en semifinales.

El estadounidense remontó un partido que tenía con dos sets y break de desventaja tras más de 4 horas de partido para sumar sus terceras 'semis' de Grand Slam, todas ellas en el US Open.