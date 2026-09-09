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US OPEN
Alcaraz - Shelton, en directo: Cuartos de final del US Open 2026 en vivo
Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton de cuartos de final del US Open 2026
TIAFOE EN 'SEMIS'
El ganador de este Alcaraz - Shelton ya sabe que tendrá a Frances Tiafoe como rival en semifinales.
El estadounidense remontó un partido que tenía con dos sets y break de desventaja tras más de 4 horas de partido para sumar sus terceras 'semis' de Grand Slam, todas ellas en el US Open.
LARGA ESPERA
El partido previsto alrededor de las 3h de la madrugada en España se está demorando y mucho debido a la larga duración de todos los partidos de la jornada, sobre todo por el Tiafoe - Michelsen que se fue a los cinco sets.
Ahora mismo, tercer set en marcha entre Pegula y Navarro, a la espera de un Alaraz - Shelton que apunta a eso de las 5:15h.
PARTIDAZO
Madrugada de lujo la que vamos a vivir hoy con el partido de Carlos Alcaraz ante Ben Shelton de los cuartos de final del US Open 2026.
Será sobre eso de las 3h, una vez termine el duelo en curso en la pista Arthur Ashe entre Jesica Pegula y Emma Navarro.
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