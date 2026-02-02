Alcaraz ya es el sexto tenista mejor pagado de la historia

Más allá de los récords que Alcaraz consiguió romper con su victoria en el Open de Australia, el tenista español dio otro salto en la clasificación de los jugadores mejor pagados de la historia.

Con su premio récord de sus más de cuatro millones por alzarse como campeón en Melbourne, el murciano sube hasta el quinto puesto del ranking histórico superando ya a Alexander Zverev con más de 62 millones ya en premios.

A las puertas de alcanzar a Murray (64,7 millones) Alcaraz va lanzado a ser sin duda el tenista con más premios de la historia del tenis, que tiene al 'Big Three' ocupando el podio.

Federer es tercero con más de 130 millones, Nadal es segundo con 135 millones y Djokovic es el destacado líder con casi 193 millones.

En cuarta posición está Serena Williams, que con 95 millones es la mujer más destacada en el ranking, por delante de una Sabalenka que suma 47 millones y ocupa la décima posición total.