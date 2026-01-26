Alcaraz se salva del primero de los infiernos que vivirá ante De Miñaur

Carlos Alcaraz se las verá ante Álex De Miñaur en busca de acceder a las semifinales del Open de Australia por primera vez en su carrera. El tenista murciano deberá aplacar las ilusiones del público local ante un ambiente que a buen seguro no será fácil de lidiar.

Puede llegar a ser una atmósfera infernal si De Miñaur es capaz de poder poner en aprietos al español durante el partido, en una jornada que volverá a estar marcada por el calor extremo, que apunta a superar lo del pasado sábado, con máximas de casi 45 grados.

Una animalada que ha vuelto a obligar a la dirección del torneo a modificar el orden de juego y adelantar el inicio de la jornada para evitar la actividad en las horas de más calor.

Una temperatura que evitarán Alcaraz y De Miñaur porque se jugará en el último turno del día en la Rod Laver Arena.

Será tras el partido de Gauff y Svitolina, lo que apunta a ser sobre las nueve de la noche en Australia y las 11:00 horas en España. Hora a la que se espera una temperatura de 30 grados, muy lejos ya de la máxima del día.

Alex de Minaur será el rival de Carlos Alcaraz en cuartos de final de Australia / Dita Alangkara

Evita, pues Alcaraz el primero de los dos infiernos del día, aunque ya anunció que se mueve bien bajo el sofocante calor en el que tanto se vio sufrir a Sinner.

El segundo infierno, lo deberá solventar él mismo ya en pista. De Miñaur se encargará de poner temperatura en pista, a la espera de mantener su nivel mostrado en las cuatro primeras rondas.